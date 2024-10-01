Samsung'un birkaç ay içinde tanıtacağı ve Türkiye'ye de getireceği bütçe dostu telefon Galaxy A16'nın hem 4G hem de 5G versiyonunun renk seçenekleri ortaya çıktı.

Samsung, yakın zamanda bütçe dostu modellerini içeren A serisine bir yeni cihaz daha ekleyecek. Muhtemelen Türkiye’de de satışa sunulacak cihaz, Galaxy A16 ismini alacak ve önümüzdeki birkaç ay içinde bizlerle buluşacak.

Hem 5G hem de 4G versiyonlarıyla çıkacak A16 için meraklı bekleyiş sürerken bugün telefon hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Tasarımı aslında daha önce sızdırılmıştı. Şimdi ise renk seçenekleri belli oldu.

Gri, siyah ve yeşil renklerle gelecek

Sızdırılan görsellere baktığımızda Samsung Galaxy A16 modelinin hem 4G hem de 5G versiyonunda 3 renk seçeneğine sahip olacağını görebiliyoruz. Buna göre telefon; siyah, yeşil ve gri renk seçenekleriyle gelecek. 4G versiyonda bu renklerin düz hâlini göreceğiz. 5G’de ise mavi siyah, daha açık bir yeşil gibi renkler yer alacak.

Galaxy A16 hakkında şu ana kadar birçok sızıntı görmüştük. Çentikli ekran ve 3’lü kamera tasarımıyla gelecek cihaz, 6,7 inçlik 90 Hz’lik bir ekrana sahip olacak. Exynoss 1330 veya Dimensity 6300 yonga seti, 8 GB’a kadar çıkan RAM, 5000 mAh batarya ve 50 MP ana kamera şimdiye kadar sızan özellikleri arasında.

En dikkat çekici noktalarından biri de tam 6 yıl güncelleme desteği alacak olması. Bütçe dostu bir telefonda bu tarz bir destek görmek hem kullanıcıları mutlu edecek hem de satışları artıracaktır.