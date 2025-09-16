Tümü Webekno
Samsung'un Yapay Zekâ Destekli Sağlık Asistanı Ortaya Çıktı

Samsung, Health uygulamasına yapay zekâ tabanlı yeni bir asistan ekliyor. Beta sürümünde görülen özellik sağlık takibini farklı bir boyuta taşıyacak.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Samsung, sağlık uygulamasına yapay zekâ destekli yeni bir özellik ekliyor. “Samsung Health assistant” adı verilen bu özellik, kullanıcıların sağlık ve egzersiz takibini yapay zekâ ile sohbet ederek sürdürebilmesini sağlayacak.

Samsung’un bir süredir konuşulan yapay zekâ sağlık koçu, sonunda uygulamanın beta sürümünde ortaya çıktı. Kodların içinde saklanan bu özellik daha önce yıl bitmeden ABD’de kullanılabileceği söylentileriyle gündeme gelmişti.

Samsung Health’e entegre yapay zekâ sohbet arayüzü

Yeni sistem Samsung Health uygulamasına doğrudan entegre edilmiş bir sohbet arayüzü üzerinden çalışacak. Böylece kullanıcılar egzersiz takibi ve sağlık verileri konusunda uygulama üzerinden yapay zekâ ile etkileşime geçebilecek.

Samsung’un bu hamlesi, yapay zekâyı sağlık tarafında günlük kullanıma daha fazla taşımayı hedefliyor. Özelliğin ne zaman resmileşeceği ve hangi ülkelerde kullanılabileceği ise yakında belli olacak.

