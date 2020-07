Samsung, Şarj Cihazları Olmayan Telefon Satmayı Düşünüyor

Güney Koreli kaynaklar, Samsung'un şarj cihazlarını kutu içeriğinden çıkarmayı düşündüğünü yazıyor. Bu durum, kısa bir süre önce Apple cephesinde de yaşanan bir kararın Samsung tarafından da alınabileceğini gösteriyor. Eğer Samsung böyle bir karar alırsa, 2021 yılında şarj cihazı olmayan telefonlarla tanışabiliriz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, küresel akıllı telefon sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi. Şirket, piyasaya sürdüğü hem amiral gemisi hem de giriş ve orta seviye telefonlarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Şimdi Güney Kore'den gelen bazı haberler ise Samsung'un ilerleyen dönemlerde tüketicileri kızdırabilecek bir karar alabileceğini gözler önüne seriyor.

Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birkaç ay içerisinde tanışmayı beklediğimiz iPhone 12'lerin kutusundan, şarj cihazının çıkmayabileceğini aktarmıştık. Görünüşe göre bu karar, Samsung cephesinde de düşünülüyor ve şirket, önümüzdeki dönemlerde piyasaya süreceği akıllı telefonların kutusuna şarj cihazı koymayabilir.

Her tüketici, yeni bir akıllı telefon aldığında kutusunun içinden şarj cihazının olacağını düşünür. Çünkü bu yazısız bir kuraldı ve her şirket, akıllı telefonlarının kutusuna şarj cihazı koyuyordu. Ancak görünüşe göre bu durum şirketler için çok ciddi bir maliyet oluşturuyor ve teknoloji üreticileri bu maliyetten kurtulmaya çalışıyor. İşte iddialara göre Samsung da bu durumu ciddi anlamda düşünmeye başlamış durumda.

Samsung, her yıl yüz milyonlarca akıllı telefon satışı yapıyor. Bu akıllı telefonların içinden şarj cihazını çıkarırsak, maliyet konusunda çok ciddi bir düşüşün olacağı aşikar. Üstelik Samsung, böylesi bir kararla uygun fiyatlı telefonlarında daha agresif bir fiyatlandırma politikası uygulayabilir. Bu da ilerleyen dönemlerde Samsung'un cep telefonlarına çok daha uygun fiyatlarla ulaşabileceğinizin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

İddialara göre Samsung, şu an için bu kararı alıp almamayı tartışıyor. Eğer Samsung, yapılacak değerlendirmeler sonucunda bu kararın mantıklı olduğu sonucuna ulaşırsa 2021 yılı, Samsung için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Ancak bu noktada henüz bilinmeyen bir durum var. Öyle ki Samsung'un bu uygulamayı tüm telefonlarında mı hayata geçireceği yoksa sadece bütçe dostu telefonlar da mı şarj cihazının olmayacağı belirsiz.

Akıllı telefon sektörü her geçen gün biraz daha genişliyor. Bir yandan teknoloji devleri, en gelişmiş akıllı telefonlar üzerinde çalışırken fason üretim yapan firmalar da akıllı telefonlar için şarj cihazından tutun da çeşitli telefon parçalarına kadar üretim yapıyorlar. Hal böyle olunca da Samsung'un şarj aletsiz akıllı telefon planının çok da mantıksız olduğunu düşünmemek gerekiyor. Çünkü şu an bile her kullanıcı zaten orijinal şarj cihazına sahip ve kablo noktasında da piyasada zaten çok kaliteli ürünler yer alıyor.