Samsung Galaxy Note 20'nin İlginç S-Pen Özelliği

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 20’yi tanıtmasına bir aydan kısa bir süre kaldı ve bunu takiben cihazla ilgili sızıntılar da epey artmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 20’yi ilk kez kanlı canlı görmemizi sağlayan Twitter hesabı Jimmy is Promo, şimdi de Galaxy Note 20’nin S-Pen ayarlar menüsünden bir ekran görüntüsü paylaştı ve S-Pen’in yeni özelliğini gün yüzüne çıkardı.
Samsung tarafından geliştirilen S-Pen, tartışmasız bir şekilde stylus pazarındaki en benzersiz ürün. Samsung, Galaxy Note serisi ile birlikte piyasaya sürdüğü S-Pen’i her yıl daha da geliştiriyor ve artık S-Pen dokunmatik ekran destekli bir kalem olmaktan çıkmış durumda. Ancak görünen o ki Samsung’un S-Pen ile ilgili planları çok daha fazlasını içeriyor ve S-Pen yakında Galaxy Note serisine özel bir ‘mouse’ haline gelecek.
Galaxy Note 20'nin imleç özelliğini gösteren ekran görüntüsü
Jimmy is Promo’nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre yeni S-Pen, Galaxy Note 20 için tıpkı bir bilgisayar faresi gibi imleç olarak kullanılabilecek. Paylaşılan ekran görüntüsü, S-Pen ile kontrol edilecek imlecin hızının, boyutunun ve renginin değiştirilebileceğini gösteriyor. Söz konusu imleç, akıllı TV kumandaları gibi bluetooth ile kullanılacak ve S-Pen’i Galaxy Note 20’e dokundurmanıza gerek bile kalmadan cihazı kontrol etmeyi sağlayacak.
Söz konusu özellik ilk bakışta heyecan verici gibi görünse de ne kadar işlevsel olacağını görmek için cihazın piyasaya sunulmasını beklememiz gerekecek. Zira hem Galaxy Note 20 hem de S-Pen elimizdeyken ikisini neden birbirine dokundurmayıp bir imleç ile cihazı kontrol etmek isteyelim? Bu sorunun yanıtını 5 Ağustos’ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung’un vereceğini düşünüyoruz.