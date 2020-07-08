Samsung Galaxy Note 20'nin İlginç S-Pen Özelliği

Yeni bir ekran görüntüsüne göre Galaxy Note 20 ile birlikte tanıtılacak S-Pen, tıpkı bir bilgisayar faresi gibi kullanılabilecek. Üstelik ekranda yer alacak imlecin rengi, boyutu hatta hızı değiştirilebilecek.

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 20’yi tanıtmasına bir aydan kısa bir süre kaldı ve bunu takiben cihazla ilgili sızıntılar da epey artmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 20’yi ilk kez kanlı canlı görmemizi sağlayan Twitter hesabı Jimmy is Promo, şimdi de Galaxy Note 20’nin S-Pen ayarlar menüsünden bir ekran görüntüsü paylaştı ve S-Pen’in yeni özelliğini gün yüzüne çıkardı.

Samsung tarafından geliştirilen S-Pen, tartışmasız bir şekilde stylus pazarındaki en benzersiz ürün. Samsung, Galaxy Note serisi ile birlikte piyasaya sürdüğü S-Pen’i her yıl daha da geliştiriyor ve artık S-Pen dokunmatik ekran destekli bir kalem olmaktan çıkmış durumda. Ancak görünen o ki Samsung’un S-Pen ile ilgili planları çok daha fazlasını içeriyor ve S-Pen yakında Galaxy Note serisine özel bir ‘mouse’ haline gelecek.

Galaxy Note 20'nin imleç özelliğini gösteren ekran görüntüsü

Jimmy is Promo’nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre yeni S-Pen, Galaxy Note 20 için tıpkı bir bilgisayar faresi gibi imleç olarak kullanılabilecek. Paylaşılan ekran görüntüsü, S-Pen ile kontrol edilecek imlecin hızının, boyutunun ve renginin değiştirilebileceğini gösteriyor. Söz konusu imleç, akıllı TV kumandaları gibi bluetooth ile kullanılacak ve S-Pen’i Galaxy Note 20’e dokundurmanıza gerek bile kalmadan cihazı kontrol etmeyi sağlayacak.