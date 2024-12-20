Samsung, Galaxy S25+ tasarımını sızdıran çalışanları tespit etmeyi başardı. Bunu affetmeyen şirket, tespit ettiği çalışanları kovdu.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Galaxy S25+ modelinin tasarımının sızdırıldığından bahsetmiştik. Bu sızıntı önemliydi çünkü telefonun kanlı canlı fotoğrafları karşımıza çıkmıştı.

Ancak bu mesele, sızıntıya aracılık eden Samsung çalışanlarının başını ağrıtmış gibi görünüyor. Zira gelen haberlere göre Samsung, telefonların tasarımlarını sızdıran çalışanları tespit etmeyi başardı. Bunun üzerine de tahmin edebileceğiniz üzere işten çıkarma yapıldı. Neticede piyasaya sürülmemiş bir telefonun tasarımını sızdırmak, affedilecek bir hata değildi.

Peki Samsung, sızıntı yapan çalışanları nasıl tespit etti?

*Samsung Galaxy S25+ sızıntısı.

Yukarıda paylaşmış olduğumuz fotoğrafa dikkatle bakarsanız, ekranın sol tarafında seri numarasına benzeyen bir sürü karakter görürsünüz. İşte bu ibare, Samsung'un söz konusu çalışanları kolayca tespit etmesini sağladı. Samsung, test cihazlarını çalışanlara verirken böyle bir koruma yöntemi geliştirmişti. Yani yukarıdaki seri numarasının hangi çalışan için tanımlanmış olduğu önceden biliniyordu.

Bu arada; sızıntı yapmanın şirket çalışanları için büyük bir pasif gelir kaynağı olduğunu söyleyelim. Çalışanlar, ele geçirdikleri bilgileri bir şekilde ünlü sızıntı kaynaklarına satıp, bu sayede gelir elde ederler. İşte yaşanan bu olayda, pasif gelir yönteminin Samsung çalışanlarının ana gelirlerinden olmalarına yol açtığını söyleyebiliriz.