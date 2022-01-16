Samsung’un Tab S8 Ailesine ‘Ultra’ Modeli Eklenebilir

Samsung’un geçtiğimiz yıldan bu yana gündeme gelen yeni tablet serisi Tab S8 ailesine dev ekranlı bir ‘Ultra’ modelinin gelebileceği öne sürüldü. Genel özellikleri de internete düşen modelin Tab S8 ve Tab S8 Plus’a göre daha etkileyici bir görüntü oluşturduğu söylenebilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni çıkaracağı Galaxy Tab S8 serisi tabletlerine ‘Ultra’ modelinin eklenebileceği gündeme geldi. WinFuture adlı teknoloji sitesinden elde edilen bilgilere göre şirketin amiral gemisi ‘Ultra’ modelinde etkileyici özellikler yer alacak. Bu yılın başlarında tanıtılması beklenen seri hakkında şu anda bir fiyat bilgisi paylaşılmasa da cihazların özellikleri internette yayıldı bile.

Tab S8 Ultra, Tab S8 Plus ve Tab S8’in özellik karşılaştırması:

Elde edilen bilgilere göre serinin ‘Ultra’ modelinde 14.6 inçlik Super AMOLED ekran yer alacak. 2960 x 1848 piksel çözünürlüğü olan ekranın 120 Hz yenileme hızı ve iki adet 12 MP kamerası bulunuyor. Buna ek olarak, Ultra modelinde 16GB RAM ve 512 GB depolama alanı seçenekleriyle birlikte 11200 mAh kapasitesinde bataryanın da ayrı bir seçenek olarak sunulacağı öne sürülüyor.

Serinin bir diğer üyesi Tab S8 Plus da tıpkı Ultra modelinde olduğu gibi Super AMOLED ekranla geliyor. Biraz daha küçük olan 12.7 inçlik ekranı 2800 x 1752 piksel çözünürlüğe sahip. Batarya kapasitesinin 10090 mAh olacağı öne sürülen Tab S8 Plus, serinin ortanca modeli olarak karşımıza çıkıyor.

En bütçe dostu olması beklenen ve serinin en küçük modeli olan Tab S8’in 11 inçlik LTPS-TFT ekranıyla 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunması bekleniyor. Ayrıca serinin diğer üyelerine nazaran batarya kapasitesinde de kayda değer bir düşüş görülüyor. Tab S8 modelinin 8000 mAh kapasitesinde bir bataryası bulunuyor. Her cihazın ortak yönlerine bakacak olursak üç modelin de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 çipleriyle ve Adreno 730 işlemcileriyle donatıldığını görüyoruz

Her modelin 12 MP’lik ön kamerası bulunuyorken arka kısımlarında da 13 MP ikili kamera ve 6 MP geniş açılı kamera yer alıyor. Ayrıca her modelin S-Pen desteği ve 5G bağlantı seçeneği bulunuyor.