S22+'ın Özellikleri ve Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsung'un 2022 model amiral gemisi S22 serisi heyecanla bekleniyor. Şimdi de bu telefonlardan biri olan SS+'ın render görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bu yıl içerisinde heyecanla beklenen 2022 model amiral gemisi telefonu Galaxy S22 serisini meraklıları ile buluşturacak. Geçtiğimiz günlerde bu serinin telefonlarının fiyatlarının çıktığını sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra S22 Ultra’nın ilk basın görsellerini de geçtiğimiz haftalarda sizlere aktarmıştık.

Şimdi de bu telefonlardan biri olan S22+ ile ilgili oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Teknoloji dünyasından sızıntıları ile tanınan Ishan Agarwal, Galaxy S22’nin görüntülerini ve özelliklerini paylaşarak teknoloji devinin yeni amiral gemisi telefonunun nasıl olacağı ile ilgili bize fikirler verdi.

50 MP geniş açılı kamera, 1750 nit'e kadar parlaklık

Görüntüler incelendiğinde telefonun ön üst tarafında bir ön kamera bulunduğu, ekranın eşit derecede dar çerçevelerle çevrelendiği, sağ tarafında da ses ve güç düğmeleri gözlemlenebiliyor. Bunun yanı sıra telefonun arkasında üçlü bir kamera kurulumunun olduğu da göze çarpıyor. Sızıntıya göre bu kameranın sağ tarafında bir LED flaş bulunacak.

Gelen haberlere göre Galaxy S22, 50 MP geniş açılı bir kameraya sahip olacak. Bunun yanı sıra telefonun ekranı 1.750 nit’e kadar maksimum parlaklığı kullanıcılarına sunacak. Telefonun, 165 gram ağırlığa sahip olan S22’den biraz daha fazla, 195 gram ağırlığa sahip olacağı, 45W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh pile ve Type-C bağlantı noktasına sahip olacağı da gelen açıklamalar arasında.

Birleşik Krallık versiyonunun Exynos 2200'e sahip olacağı iddia edildi

Bunlara ek olarak Agarwal, S22+’ın Birleşik Krallık versiyonunun Exynos 2200 işlemciye sahip olacağını iddia ediyor. Bunun yanı sıra başka pazarlarda da Exynos’un kullanılabileceğini sözlerine ekliyor. Geçtiğimiz kasım ayında ise bu telefonun benchmark test sonuçları ortaya çıkmıştı. Tek ve çok çekirdek testlerinde telefonun sırasıyla 1163 ve 2728 puan aldığını belirten bu sonuçlar da telefonun Snapdragon 898 işlemci ile piyasaya sürüleceğini aktarmıştı.

S22 serisinin ne zaman tanıtılacağı ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak doğru olma ihtimali yüksek olan bu tarz sızıntıların, Güney Koreli teknoloji devinin üç cihazdan oluşacak olan S22 serisini piyasaya sürmenin eşiğinde olduğunu gösteriyor olabileceğini belirtmek gerek.