Galaxy Tab S8’in Tek Depolama Seçeneği İle Gelecek

Samsung’un yeni amiral gemisi serisi tabletleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Son iddialara göre Galaxy Tab S8 serisi yalnızca tek RAM ve depolama alanı seçeneği ile kullanıcılara sunulacak. Cihazın yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün haber başlıklarında ‘her tarafı kameralarla donatılmış’ bir akıllı saat projesi ile yer almıştı. Şimdi de şirket, yeni amiral gemisi tablet serisiyle gündeme geliyor. ‘Galaxy Tab S8’ olarak adlandırılan tablet serisinin resmi tanıtımı için artık kısa bir süre kaldı. Ancak cihazların tanıtımından önce ortaya atılan yeni bir bilgi, tabletlerin RAM ve depolama alanlarında yalnızca bir seçenek olacağı yönünde.

Galaxy Tab S8 Ultra, serinin diğer iki modelinden fazla seçenek sunuyor:

Bu yılın ilk yarısında serinin genel özellikleri ortaya çıkmıştı. Twitter üzerinden yeni teknolojik ürünlerle ilgili paylaştığı bilgilerle ün kazanan Snoopytech, yeni amiral gemisi tablet serisinin bir alanda pek de fazla seçenek sunmadığına işaret ediyor. Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S8+ olarak piyasaya sunulacak iki modelin Wi-Fi ve 5G versiyonları olacak. Ancak bu modellerde yer alacak RAM ve depolama alanı 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı ile sınırlı. Bu seçeneğin dışında başka bir konfigürasyon ile sunulmayacak. Bu iki modelin renk seçenekleriyse koyu gri ve gümüş olarak belirtiliyor.

Serinin bir diğer tableti Galaxy Tab S8 Ultra’nın Wi-Fi versiyonu da tıpkı diğer iki model gibi 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Öte yandan Galaxy Tab S8 Ultra’nın 5G modelinde 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının yanı sıra 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı seçeneği de sunulacak. Diğer iki modele kıyasla eksik olduğu yönü ise renk seçeneği. Galaxy Tab S8 Ultra’nın yalnızca koyu gri renk ile satışa sunulması bekleniyor.

Seri hakkında geçtiğimiz dönemde ortaya atılan söylentiler, Galaxy Tab S8 Ultra’nın 14,6 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip olacağı yönündeydi. 120 Hz yenileme hızı sunan cihazda ayrıca Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC işlemcinin olması bekleniyor. Serinin diğer iki üyesi Galaxy Tab S8’in 11 inç boyutunda ve Galaxy Tab S8+ ise 12,4 inçlik ekranları olacak. Samsung’un yeni amiral gemisi tabletlerinin 2022’nin ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.