Samsung'un Dosyalarım uygulamasına yeni bir gizli özellik eklendi. Bu gizli özellik, dosyaların tek seferde kalıcı olarak silinmesini sağlıyor. Peki nasıl kullanılacak?

Samsung Galaxy telefonlarda, tüm kullanıcıların beğenisini kazanacak bir özellik olduğu tespit edildi. Bu özellik, bir dosyanın tek seferde, kalıcı olarak silinmesini sağlıyor. Oysa Dosyalarım uygulamasından bir dosyayı sildiğinizde geri dönüşüm kutusuna gönderiliyordu.

Dosyalarım uygulamasının "15.0.04.5" kodlu sürümünde tespit edilen yeni özellik, "MyFiles Labs" isimli gizli bir menü altında yer alıyor. Buraya giren bir kullanıcı, "Kalıcı olarak sil" şekilnde yeni bir seçeneğin olduğunu görecek. Bu özelliğin aktifleştirilmesi hâlinde, dosyalar geri dönüşüm kutusuna gönderilmeyecek.

Peki MyFiles Labs gizli menüsü nasıl açılacak?

Adım #1: Dosyalarım uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Adım #2: Ayarlar bölümüne girin.

bölümüne girin. Adım #3: Dosyalarım Hakkında seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Adım #4: "MyFiles Labs etkinleştirildi" ibaresini görene kadar ekrana birden çok kez dokunun.

"MyFiles Labs etkinleştirildi" ibaresini görene kadar ekrana dokunun. Adım #5: Özellik aktif edildikten sonra "Kalıcı olarak sil"i aktif edin.

Yalnız bu özelliği aktif ettikten sonra dosyaları geri getirmenin bir yolu kalmayacağını unutmayın. Yani geri dönüşüm kutusu ile geri getirme olasılığını ortadan kaldırmış olacaksınız. Ayrıca bu gizli özellikten yararlanmak için uygulama sürümünün "15.0.04.5" olması gerektiğini de bir kez daha hatırlatalım. Uygulamanın güncel sürümüne Galaxy Store üzerinden ulaşılabilir.