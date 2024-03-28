Daha önce Samsung Galaxy S24'te gördüğümüz Samsung Galaxy AI, One UI 6.1 güncellemesiyle daha fazla cihaza geldi.

Samsung, yapay zekâ özelliklerini daha fazla akıllı telefona ve tablete getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Alanın öncülerinden olmak isteyen Güney Koreli teknoloji devi, yeni One UI 6.1 güncellemesi ile birlikte Samsung Galaxy AI yapay zekâsına erişeilebilecek cihazlar arasına yenilerini ekledi.

Samsung, üst düzey cihazlarına yapay zekâ getiriyor

One UI güncellemesini alacak olan cihazlar arasında Galaxy S23 serisi, Z Flip5, Z Fold5, S23FE ve Tab S9 serisi bulunuyor. Bu cihazlar, yapay zekâ hizmetlerini kademeli olarak alacaklar. One UI 6.1 güncellemesi de bugünden itibaren dağıtılmaya başlanacak.

Samsung AI, kullanıcılara canlı çeviriden yuvarlak içine alarak arama yapmaya, not asistanından yaratıcı düzenlemeye kadar pek çok farklı hizmet sunuyor. Ayrıca yazışmalarda, sohbet içeriğine uygun olacak cümleler ve kalıplar tavsiye edebilen sohbet asistanı da yapay zekânın özellikleri arasında yer alıyor.

Mobil cihazlarda yapay zekâ çalıştırmak pek de kolay değil ve Samsung'un bu özellikleri, premium ya da üst sınıfa oldukça yakın cihazlar dışındaki cihazlara getirmesi, en azından cihaz üzerinde çalıştırması pek mümkün durmuyor. Bununla beraber Samsung, ileride bulut bağlantı gibi alternatiflerle bu durumu değiştirebilir. Apple gibi firmaların da bir sonraki amiral gemisi cihazlarında yapay zekâ kullanmayı planladıklarını göz önüne alırsak Samsung'un bu hamlesi, müşterilerinin alternatiflere yönelmesini de engellemeye yardımcı olacak.