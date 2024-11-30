Samsung telefonlarda yaklaşık 10 yıldır bulunan Edge Panelleri isimli özellik, OneUI 7 ile birlikte Galaxy Store'dan kaldırılacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un telefonlarında bulunan ancak kullanıcılarda pek de karşılık bulamayan özelliklerinden biri de Edge Panelleri. Neredeyse 10 yıl önce kullanıma sunulan Edge Panelleri, kullanıcıların favori uygulamalarını, kişilerini, widget'larını ekranın kenarında gizlenmiş halde olan bir menüye koymalarını, istedikleri anda tek bir parmak hareketiyle ulaşmalarını sağlıyor.

Edge Panelleri, ilk olarak Samsung'un kavisli ekranlara sahip "Edge" telefonlarında kullanıma sunulmuş ve kağıt üstünde kullanıcı dostu bir özellik olsa da hiçbir zaman popüler bir özelliğe dönüşmedi. Görünen o ki Samsung da bu durumun farkında ve Edge Panelleri'ni popüler bir özelliğe dönüştürmek yerine telefonlarından kaldırmanın ilk adımlarını atıyor.

Yeni Edge Panelleri indirilemeyecek

Bir X kullanıcısı tarafından yapılan paylaşıma göre Samsung, hala beta testlerinin başlamasını beklediğimiz Android 15 tabanlı OneUI 7 arayüzüyle birlikte Edge Panelleri özelliğinin kapsamını daraltacak. Halihazırda sunulan Edge Panelleri seçeneklerini yetersiz bulduğunuzda Galaxy Store'dan ücretli ya da ücretsiz farklı Edge Panelleri indirebiliyorken OneUI 7 ile birlikte bu imkan ortadan kalkacak.

Söylediğimiz gibi Edge Panelleri, istenilen seviyede popüler bir özellik değil. Samsung, Galaxy Store'dan Edge Panelleri'ni kaldırarak özelliği daha da kısıtlamış olacak. Belki de ilerleyen sürümlerde Edge Panelleri tamamen kullanımdan kaldırılacak. Bu durum çoğu kullanıcı için bir kayıp olmasa da benim gibi Edge Panellerini aktif bir şekilde kullanan kişiler pek de memnun olmayacaktır.