Samsung, başarılı akıllı telefonlar üretmekle beraber televizyon teknolojisinde de önemli bir şirket olarak piyasada yer alıyor. Samsung’un televizyonlarının yıllar içindeki gelişimi akıllı televizyon teknolojisinin sınırlarının dayandığı noktayı da çok net bir şekilde gösteriyor.

Samsung, dünyanın önemli teknoloji şirketleri arasında önemli bir yerde bulunuyor. Şirket, ürettiği akıllı telefonların yanında akıllı televizyonlar ve ekran teknolojileri ile de rakiplerinin karşısında kendisini güçlü bir şirket olarak konumlandırıyor.

Samsung, televizyonların gelişimi açısından 14 yıldır öncü bir konumda yer alıyor. Teknoloji devinin 2009 yılından beri televizyonlarda gösterdiği gelişim dikkat çekiyor. Samsung, 2009 yılında LED ekranlı ilk televizyonunu duyurduğunda daha yüksek çözünürlükler ve canlı renklerin yanında o zaman ki televizyonlardan 3’te 1 oranında daha ince bir televizyon sunmuştu.

2010 yılında LED TV’lerine 3D desteğini getiren Samsung, 2011 yılında Smart TV’lerle hayatımıza girmeye başladı. Samsung, 2011 yılında ilk akıllı televizyonunu duyurarak, kullanıcıların bilgisayarlarında olduğu gibi televizyonlarında da içerikleri kontrol edebilmesini sağladı.

İlk eğimli Samsung televizyonu ise 2014 yılında gördük. Duyurulan eğimli televizyon aynı zamanda neredeyse çerçevesiz görüntüsü ile televizyon tasarımlarını başka bir noktaya taşıdı. 2016 yılı ise kuantum teknolojisinin artık SUHD TV’ler aracılığıyla evlerimize girdiği yıl oldu. Samsung’un geliştirdiği SUHD TV’ler yeni ekran teknolojileri sayesinde 64 kat daha fazla renk ve 2.5 kat daha parlak ekran sundu.

Bundan 3 yıl önce ise ekran teknolojisini çok daha gerçekçi bir yere getiren QLED ekran teknolojisi Samsung TV’lerle evlere girmeye başladı. Daha yüksek çözünürlük ve daha canlı renkler QLED TV’lerle kullanıma sokuldu. QLED ekranlar bu noktadan sonra televizyon teknolojisinin de temelini oluşturdu. Samsung QLED TV’ler 2018 yılında 8K görüntü kalitesini sağlayacak bir noktaya geldiğinde ise artık bambaşka bir görsel deneyimin kapıları aralanmıştı.

2018 yılının Samsung televizyonlar açısından getirdiği bir başka gelişme ise sinema ekranı boyutlarındaki The Wall oldu. MicroLED teknolojisi kullanılarak geliştirilen televizyonlar bu noktadan sonra artık istenildiği kadar büyütülebilecek hale geldi. 2019 yılında duyurulan The Sero ise tıpkı akıllı telefon ve tabletlerde olduğu gibi görüntünün ister yatay istenirse dikey bir şekilde izlenmesine izin verecek şekilde geliştirildi.

Samsung televizyonların yıllar içindeki gelişimini gösteren infografik: