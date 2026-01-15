Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung, Temel Galaxy AI Yapay Zekâ Özelliklerinin Ücretli Olup Olmayacağını Açıkladı

Samsung'un bazı Galaxy AI yapay zekâ özelliklerini ücretli yapması bekleniyordu. Hâlihazırda sunulan temel özelliklerin ücretli olup olmayacağı konusunda şirketten açıklama geldi.

Samsung, Temel Galaxy AI Yapay Zekâ Özelliklerinin Ücretli Olup Olmayacağını Açıkladı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ hayatımızın her alanına engetre olmaya başlamıştı. Telefonlar da bunlardan biriyidi. Samsung, Galaxy AI ismi altında birçok yapay zekâ özelliğini ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunuyordu. Ancak geçen yıl gelen açıklamalarda bazı özelliklerin yakında ücretli olacağı belirtilmişti.

Samsung’un bu yıl itibarıyla bazı yapay zekâ özelliklerini ücretli yapması bekleniyordu ancak tam olarak nelerin bedava, nelerin ücretli olacağına dair bir açıklama yoktu. Şimdi ise bu konuda yeni gelişmeler yaşandı.

Temel özellikler bedava olmaya devam edecek

galax

Galaxy AI’ın resmî sayfası üzerinde yapılan değişiklikler, neyin ücretli neyin bedava olacağı konusunda kullanıcıların bir fikir edinmesini sağladı. Artık şirket, sitesinde Galaxy AI’ın temel özelliklerinin bedavaya kullanılmaya devam edeceğini belirtti: “Samsung tarafından sağlanan Galaxy AI temel özellikleri ücretsizdir. Gelecek sürümler, ücretli olarak sunulan gelişmiş özellikler veya yeni hizmetler içerebilir. Üçüncü taraflarca sağlanan yapay zeka özellikleri için farklı şartlar geçerli olabilir.”

Yani anlayacağınız hâlihazırda sunulan temel yapay zekâ özellikleri bedava olmaya devam edecek. Çağrı yardımı , Yazma Yardımı, Fotoğraf Yardımı, Çeviri, Not Yardımı, Transkript Yardımı, Tarama Yardıımı, Fotoğraf Ortam Aydınlatması, Çizim Yardımı, Now Brief özellikleri, Ses Silme, Bixby, Sağlık Yardımı gibi bugüne kadar sunulan çoğu yapay zekâ özelliği ücretsiz kalmaya devam edecek.

Ancak gelecekte kullanıma sunulabilecek daha gelişmiş yapay zekâ özelliklerinin ücretli olma ihtimali var. Ayrıca farklı şirketler tarafından sunulan üçüncü taraf özelliklerde de farklı yaklaşımlar sergilenebilir. Bu açıklamanın Samsung kullanıcılarını mutlu edeceğini söylemek yanlış olmaz.

Türkiye'ye de Gelebilecek Sudan Ucuz Fiyatlı Telefon Samsung Galaxy A07 5G Sessiz Sedasız Duyuruldu Türkiye'ye de Gelebilecek Sudan Ucuz Fiyatlı Telefon Samsung Galaxy A07 5G Sessiz Sedasız Duyuruldu
Samsung Yapay Zeka Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Nihayet: BYD, Manisa'daki Fabrikanın Yapımına Başladı!

Nihayet: BYD, Manisa'daki Fabrikanın Yapımına Başladı!

Ocak 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo'lara Zam Yağmuru!

Ocak 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo'lara Zam Yağmuru!

iOS 26.3 Beta 2 Kullanıma Sunuldu: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.3 Beta 2 Kullanıma Sunuldu: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

Euro NCAP Tarihinde Bir İlk: MG3'ün Sürücü Koltuğu Koptu! [Video]

Euro NCAP Tarihinde Bir İlk: MG3'ün Sürücü Koltuğu Koptu! [Video]

OPPO'dan Uygun Fiyata Efsane Özellikler Sunan Telefon: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

OPPO'dan Uygun Fiyata Efsane Özellikler Sunan Telefon: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Renault, Bakıp Bakıp İç Çekeceğiniz E-SUV Otomobili Filante'yi Tanıttı!

Renault, Bakıp Bakıp İç Çekeceğiniz E-SUV Otomobili Filante'yi Tanıttı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim