Samsung, Temel Galaxy AI Yapay Zekâ Özelliklerinin Ücretli Olup Olmayacağını Açıkladı

Samsung'un bazı Galaxy AI yapay zekâ özelliklerini ücretli yapması bekleniyordu. Hâlihazırda sunulan temel özelliklerin ücretli olup olmayacağı konusunda şirketten açıklama geldi.

Yapay zekâ hayatımızın her alanına engetre olmaya başlamıştı. Telefonlar da bunlardan biriyidi. Samsung, Galaxy AI ismi altında birçok yapay zekâ özelliğini ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunuyordu. Ancak geçen yıl gelen açıklamalarda bazı özelliklerin yakında ücretli olacağı belirtilmişti.

Samsung’un bu yıl itibarıyla bazı yapay zekâ özelliklerini ücretli yapması bekleniyordu ancak tam olarak nelerin bedava, nelerin ücretli olacağına dair bir açıklama yoktu. Şimdi ise bu konuda yeni gelişmeler yaşandı.

Temel özellikler bedava olmaya devam edecek

Galaxy AI’ın resmî sayfası üzerinde yapılan değişiklikler, neyin ücretli neyin bedava olacağı konusunda kullanıcıların bir fikir edinmesini sağladı. Artık şirket, sitesinde Galaxy AI’ın temel özelliklerinin bedavaya kullanılmaya devam edeceğini belirtti: “Samsung tarafından sağlanan Galaxy AI temel özellikleri ücretsizdir. Gelecek sürümler, ücretli olarak sunulan gelişmiş özellikler veya yeni hizmetler içerebilir. Üçüncü taraflarca sağlanan yapay zeka özellikleri için farklı şartlar geçerli olabilir.”

Yani anlayacağınız hâlihazırda sunulan temel yapay zekâ özellikleri bedava olmaya devam edecek. Çağrı yardımı , Yazma Yardımı, Fotoğraf Yardımı, Çeviri, Not Yardımı, Transkript Yardımı, Tarama Yardıımı, Fotoğraf Ortam Aydınlatması, Çizim Yardımı, Now Brief özellikleri, Ses Silme, Bixby, Sağlık Yardımı gibi bugüne kadar sunulan çoğu yapay zekâ özelliği ücretsiz kalmaya devam edecek.

Ancak gelecekte kullanıma sunulabilecek daha gelişmiş yapay zekâ özelliklerinin ücretli olma ihtimali var. Ayrıca farklı şirketler tarafından sunulan üçüncü taraf özelliklerde de farklı yaklaşımlar sergilenebilir. Bu açıklamanın Samsung kullanıcılarını mutlu edeceğini söylemek yanlış olmaz.