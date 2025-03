Samsung, Try Galaxy isimli web uygulamasını güncelledi. Bu güncelleme ile artık iPhone sahipleri bile One UI 7 arayüzünün neler sunduğunu test edebiliyorlar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan çok ilginç bir hamle geldi. Şirket, dileyen herkesin, hatta iPhone sahiplerinin bile One UI 7'yi denemesine izin vermeye başladı.

Samsung, bundan birkaç yıl önce "Try Galaxy" isimli bir web uygulaması yayımladı. Bu uygulama, Samsung'un One UI arayüzünün Safari, Google Chrome ve Samsung Internet tarayıcıları üzerinden test edilmesine imkân tanıyordu. İşte Try Galaxy şimdi güncellendi ve hem One UI 7 hem de Galaxy S25'i kapsayacak şekilde kullanılabiliyor.

One UI 7 arayüzünün ana ekranı işte böyle görünüyor

Try Galaxy uygulamasının güncellenmesi, Samsung'un hâlâ yayımlayamadığı One UI 7 arayüzü için de oldukça önemli. Zira bu uygulama üzerinden yeni arayüzün neler sunabileceğini detaylıca inceleyebilirsiniz. Peki Try Galaxy uygulamasına nasıl erişilir?

Eğer siz de güncellenen Try Galaxy uygulamasına hemen ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanmanız ve telefonunuzun kamerasıyla QR kodu okutmanız yeterli. Bu işlemin ardından telefonunuz iPhone olsa bile One UI 7 arayüzünü kullanmaya başlayabiliyorsunuz.