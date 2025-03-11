Ortaya çıkan yeni bir patente göre Samsung, iPhone 16'larda gördüğümüz kamera denetimi tuşuna yeni telefonlarında yer verecek.

Akıllı telefonlarda fotoğraf çekmek kimi zaman zor olabiliyor, öyle ki bazı açılarda elimiz deklanşöre gidemiyor ya da telefonu fazlasıyla titretebiliyoruz. Samsung, bu sorunu çözmek için Apple’ın izinden giderek iPhone 16’lardaki kamera denetimi tuşuna benzer bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Ortaya çıkan yeni patente göre Samsung özel bir kamera tuşu eklemek yerine mevcut yan tuşlara dokunmaya duyarlı sensörler entegre etmeyi planlıyor. Kullanıcılar, ekrana bakmadan sadece kaydırma ve dokunma hareketleriyle odak, yakınlaştırma ve parlaklık gibi ayarları kontrol edebilecek.

Kamera denetimi tuşu ile neler yapılabilecek?

Sistem; basit dokunuşlar, uzun basışlar, çift dokunuşlar ve kaydırmalar gibi hareketleri destekleyecek. Dikey kaydırmalar belirli bir kamera fonksiyonunu, yatay kaydırmalar ise yakınlaştırma veya parlaklık gibi farklı işlemleri yönetecek. Üstelik Samsung, kullanıcıya ekrana bakmadan da doğru işlemi yaptığını hissettirmek için dokunsal geri bildirimler eklemeyi planlıyor.

Bu dokunmaya duyarlı sensörler yalnızca kamera uygulaması açıkken aktif olacak ancak sızıntıya göre Galeri'de gezinmek, fotoğrafları düzenlemek veya uygulamalar arasında geçiş yapmak için de kullanılabilecek.

Samsung’un bu yeni özelliği gelecekteki akıllı telefonlarında ne zaman sunacağı bilinmiyor ancak Apple’dan ilham aldıkları açık.

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