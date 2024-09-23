The Wall Street Journal'ın iddiasına göre Samsung ve TSMC, ayrı ayrı Birleşik Arap Emirlikleri'ne çip fabrikaları kurmayı planlıyor. Şirketlerin amacı, çip üretimini küreselleştirerek fiyatları düşürmek.

Samsung ve TSMC, dünyanın en büyük çip üreticileri arasında yer alıyor. Samsung, bellek çipleriyle öne çıkarken TSMC de Apple’dan Tesla’ya kadar birçok teknoloji devi için çipler üretiyor. Şimdi gelen haberler ise bu iki şirketin yeni bir yatırım planladığını ortaya koyuyor.

The Wall Street Journal (WSJ) tarafından paylaşılan habere göre Samsung ve TSMC, ayrı olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne fabrikalar kurabilir.

Projelerin 100 milyar dolardan fazla değere sahip olabileceği konuşuluyor

WSJ’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı raporunda, Samsung ve TSMC’nin planladığı projelerin 100 milyar dolardan fazla değere sahip olabileceği belirtildi. Fabrikaların önümüzdeki yıllar için planlandığı da eklendi.

TSMC’nin üst düzey yöneticileri, yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etti. Bu ziyarette şirketin Tayvan’daki devasa tesisleriyle benzer seviyede olacak gelişmiş bir fabrikayı ülkeye kurma planlarının konuşulduğu aktarıldı.

Öte yandan Güney Koreli teknoloji devi Samsung da benzer bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Şirketin, çiplerini önümüzdeki yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri’nde de üretmeyi düşündüğü ifade edildi. Samsung yetkilileri de yakın zamanda ülkeyi ziyaret etmiş. Görüşmeler hâlâ erken aşamalarındaymış.

İddiaların ardından TSMC’den Reuters’a açıklama geldi. Şirket, şimdilik açıklayacak yeni bir yatırım planlarının olmadığını aktardı. Ancak her zaman yarı iletken sektörünü ileriye taşıyacak fikirlere açık olduklarını da ekledi. Samsung ise konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

WSJ’ye göre henüz iddia olarak kalan bu yatırımların nihai hedefi küresel çip üretimini artırmak ve şirketlerin kârına zarar vermeden çip fiyatlarını düşürmek olacak. Birleşik Arap Emirlikleri’nin projeleri finanse edeceği de gelen bilgiler arasında.