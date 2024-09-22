İddiaya göre Samsung, Google ve Qualcomm'un uzun süredir ortak geliştirdiği Android XR gözlükleri bir kez daha ertelendi. Şirketilerin cihazı farklı bir ürüne dönüştürmeyi planladığı da aktarıldı. Bu değişikliklerin nedeni ise Apple Vision Pro'nun düşük satışları. İşte detaylar...

Karma gerçeklik gözlükleri her geçen gün daha da yaygınlaşıyordu. Meta’dan Apple’a kadar birçok teknoloji devinden bu tarzda ürünler görüyorduk. Yakında bunlar arasında Samsung, Google ve Qualcomm katılacaktı. 3 şirket, uzun süredir ortak olarak Android genişletilmiş gerçeklik (XR) gözlüğü geliştiriyorlardı.

Ancak gelen yeni bilgiler, bu konuda bazı değişiklikler olabileceğini gösterdi. İddialara göre şirketler, XR gözlüklerini bir kez daha erteledi ve tamamen farklı bir ürünle karşımıza çıkma kararı aldı.

Samsung ve Google’ın fikir değiştirmesi, ertelemeye neden oldu

Kore’den gelen iddialarda, Samsung, Qualcomm ve Google’ın XR gözlüklerini bir kez daha erteleme kararı aldı. Geçtiğimiz yıl duyurulan başlık, daha önce de ertelenmişti. Kimse tam olarak ne zaman çıkacağını bilmiyordu ancak beklentiler 2024 sonuna doğruydu. Ancak yeni iddiaya göre bu olmayabilir.

Ertelemenin nedeninin ise Samsung ve Google’ın sürekli fikir değiştirmeleri olduğu belirtildi. Buna göre Apple’ın 3500 dolarlık Vision Pro modelinin düşük satışlarını gören şirketler, geri adım attılar. Ayrıca LG’nin kendi XR setini iptal etmesinin de etkisi var. LG, düşük satış ihtimalinden dolayı projeyi sonlandırmıştı. Google ve Samsung da aynı riske girmek istemediler.

*Meta Ray-Ban akıllı gözlük.

Bunun yerine Meta’nın gözlüklerine benzer bir ürünle karşımıza çıkmaya hazırlanıyorlar. Meta, Quest gözlüklerinin yanı sıra şu anda günlük kullanıma da uygun Meta Ray-Ban akıllı gözlükler sunuyor. İşte Google ve Samsung da buna benzer bir cihaza geçmek istiyor. Yani öyle Vision Pro gibi her yerde her zaman takabileceğiniz bir gözlük değil, onun yerine gündelik hayatta takılabilen ancak sınırlı işlevi olan bir gözlük görebiliriz.

Meta Ray-Ban gözlükleri görüntü kaydetme gibi işlevlere sahip. Ancak karma gerçeklik başlıkları gibi bir ekranla gelmiyor. Tüm bunlara rağmen oldukça iyi satıyorlar. Yüksek satış rakamları da Google ve Samsung’un ilgisini çeken kısım.

Samsung ve Google’ın ortak geliştirdiği gözlükleri hakkında bildiklerimiz bu kadar. Şu an için söyleyebileceğimiz tek şey, yakında gelmeyecek olmaları.