Google ve Rekabet Kurumu arasında çıkan kriz sonrasında Samsung'un 2020'de çıkartacağı yeni telefonları Türkiye'de satışa sunmayacağı konuşulmuştu. Samsung, konuya ilişki resmi açıklamayı yaparak bu iddiaları ortadan kaldırdı.

Google ile Rekabet Kurumu arasında yaşanan kriz sonrasında Samsung'un 2020'de Türkiye akıllı telefon pazarından çekileceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaları doğrulamak üzere Samsung yetkilerine ulaşıp bilgi almaya çalıştık.

Samsung Türkiye ekibi ise Google uygulamalarının olmaması nedeniyle Türkiye'de yeni telefon satılmayacağı iddiasını geçersiz kılan resmi açıklamayı yaptı. Samsung, önümüzdeki yıl Türkiye'de başta yeni Galaxy S ve Note telefonları olmak üzere tüm Android cihazlarını satmaya devam edecek.

Samsung'un Türkiye açıklaması:

"Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun Google’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz.

2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Google ve Rekabet Kurumu arasındaki gerginlik ise devam ediyor. Şu an için hâlâ Google'ın aldığı yaptırım kararı geçerli. Ayrıca şirket, bugün (17 Aralık) itibariyle günlük 1,5 milyon TL ceza ödemeye başladı. Dilerseniz bütün süreci özet şekilde buradaki haberimizden öğrenebilirsiniz.