Google Türkiye Krizinde Son Durum (Güncel)

Rekabet Kurumu’nun yaptırımından sonra Google, Türkiye’de kendi uygulama ve hizmetlerini yeni çıkacak telefonlarda sunmama kararı almıştı. Google ve Rekabet Kurumu görüşmelere devam ederken yaşanan gelişmelere, krizdeki son duruma yakından bakıyoruz.

Türkiye’de satışa sunulan hemen hemen her Android telefon ve tabeltte, Google’ın pek çok uygulaması ön yüklü olarak geliyor. YouTube, Gmail, Haritalar, Fotoğraflar, Google Arama bunların başında. Rekabet Kurumu da dünyanın diğer pek ülkesinde olduğu gibi, bu durumun “haksız rekabet” olduğu gerekçesiyle hareket ediyor.

Bütün kullanıcıları ve sektördeki her firmayı derinden sarsacak bu gelişmeler nedeniyle bilgi kirliliği de çok fazla. Yaşanan tüm gelişmelere, bu haberde anlaşılır ve net bir şekilde yakından bakıyoruz. Google ve Türkiye krizine dair her detayı teyit ederek, kirli bilgilerden arındırılmış bir şekilde sizlere sunacağız.

Google Türkiye krizinde son durum:

20 Eylül 2018: Rekabet Kurumu'ndan Google'a haksız rekabet cezası (93 milyon TL),

7 Kasım 2019: Rekabet Kurumu'ndan Google’a ikinci ve ağır ceza (Günlük 1,5 milyon TL),

12 Aralık 2019: Google'dan cezaya karşılık şirketlere gönderilen yaptırım mektubu,

16 Aralık 2019: Google "Türkiye'den çekilmiyoruz" açıklaması.

17 Aralık 2019: Google ve Türk Telekom'dan sunucu anlaşması,

17 Aralık 2019: Samsung’un Google krizi nedeniyle Türkiye'den çekleceği iddiası,

17 Aralık 2019: Günlük 1,5 milyon TL'lik ceza süreci başladı,

17 Aralık 2019: Samsung, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı.

Her yeni gelişmede bu liste güncellenecektir...

Hangi Google uygulamaları servis dışı kalacak?

Google Play Store

YouTube

Gmail

Google Haritalar

Google Asistan

Google Drive

Google Pay (Ödeme servisi)

Google Fotoğraflar

Google Speech

Google Play Music

Google Duo

Google Chrome

Google Arama

Yukarıdaki uygulamalar dışında bu durumun etki edeceği önemli bir alan daha var. Zira Google’ın Türkiye’de sunmak istemediği hizmetler arasında, uygulama ve oyun geliştiricilerinin kullandıkları araçlar da bulunabilir. Böyle bir durumda sadece telefon satan şirketler değil, o telefonlar için uygulama ve oyun geliştiren yerli şirketler de etkilenebilir.

Google Türkiye krizinde yaşanan tüm gelişmelerin kronolojik detayları:

20 Eylül 2018: Rekabet Kurumu’ndan Google’a uyarı cezası:

Google’ın son yıllarda pek çok ülkede farklı sektörlerde ceza yemesinin ardında genel olarak hep aynı neden yatıyor. Arama motoru, internet reklamları ve akıllı telefon uygulamaları gibi sektörlerde lider konumda olması, kendisinden daha az paya sahip şirketlere karşı ağırlığını hissettirmesine neden oluyor.

Rekabet Kurumu da ülkemizdeki durumu göz ederek, Türkiye’de de Google’ın haksız rekabet ortamı yarattığını tespit ediyor. Kurum, Google’dan Android telefonlarda kullanıcıları seçeneksiz bırakmakla suçlayıp düzeltmeleri yapmasını istiyor. Ceza yetkisini kullanarak Google’a 93 milyon TL’lik ceza kesiyor.

7 Kasım 2019: Rekabet Kurumu’ndan Google’a sağlam ceza:

Geçen süre zarfında gerekli düzenlemeleri yapmadığı tespit edilen Google’ın pazarda üreticilere de baskı yaptığı anlaşılıyor. Eğer bir üretici Android’in ana sayfasında Google Arama dışında bir uygulama koymak isterse, Google’a para ödemek zorunda bırakılıyor.

Rekabet Kurumu tüm bu durumları göz önünde bulundurarak, Google’a 2018 yılı boyunca elde ettiği cironun onbinde beşi kadar günlük para cezası kesiyor. Bu rakam ise 1,5 milyon TL’ye denk düşüyor. Buradan hareketle Google’ın sadece 2018’de Türkiye’den 3 milyar TL para kazandığı anlaşılıyor. Rekabet Kurumunun günlük cezası ise yıllık bazda bu gelirin 6’da 1’ine tekabül ediyor.

12 Aralık 2019: Google’dan cezaya karşılık sert tepki:

Google, Rekabet Kurumu’nun kestiği cezayı, Türkiye’den kazandığı paraya kıyasla biraz yüksek buluyor. Bu nedenle bir yaptırım kararı alıp, Türkiye’deki 3 GSM firmasına, tüm Android telefon üreticilerine mektup gönderiyor.

Mektupta 12 Aralık ve sonrasında çıkış yapacak yeni telefonlar Türkiye’de satıldığı zaman, içlerinde Google uygulamalarının yüklü olmayacağı yazıyor. Bu uygulamaların kurulu olarak gelmesini sağlayan lisansı iptal eden Google, eğer Rekabet Kurumu ile anlaşamazsa durumun devam edeceğini söylüyor.

16 Aralık 2019: Google, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı:

Yaşanan krizler sonucunda Google'ın Türkiye'den çekileceği konuşuldu. Pek çok basın kuruluşu bu iddiayı haberleştirdi. Google yaptığı açıklama ile bu iddiayı yalanladı. Şirket, Türkiye faaliyetlerine devam edecek. Uygulama yaptırımı ise geçerliliğini koruyor.

17 Aralık 2019: Google, 2020’de Türkiye’ye sunucularını getirecek:

Google, pek çok alanda olduğu gibi bulut sistemlerinde de pazar lideri. Ancak şirketin Türkiye’de sunucusu yok. Ayrıca Google Stadia gibi uzaktan oyun oynama fırsatı sunan teknolojiler de sunucu talebini artırdı. Google bu açığı kapatmak için Türkiye’de altyapı payı en yüksek şirket Türk Telekom ile anlaştı.

Türk Telekom ve Google’un anlaşması, Google uygulama krizi ile ilgili bir durum değil. Google bambaşka bir sektörden Türkiye’ye giriş yapıyor. Yine de bu durum uygulama krizinin çözüldü anlamına gelmiyor. Google’ın Türkiye’ye uyguladığı yaptırım kararı hala geçerli durumda.

17 Aralık 2019: Samsung’un Türkiye’den çekileceği iddiası:

Google uygulamalarının kullanım dışı kalma durumu yeni çıkacak Android cihazlar için geçerli. Türkiye’de hem tablet hem de telefon sınıfında en çok Android satışı yapan şirket ise Samsung. Şirket 2020 yılı içinde çıkartacağı yeni modellerinde Google uygulamalarının yüklü olmama ihtimali nedeniyle, Türkiye’den çekilebilir.

Samsung’un Türkiye’den çekileceği konusu henüz bir iddia ama olası sebepleri de var. Birincisi Samsung’un Google uygulamaları bulunmayan cihaz satışı yapmak istememesi. İkincisi de tahmin edeceğiniz üzere bu cihazların Türkiye’de satılmama ihtimali. Samsung cephesinden gelecek haberleri size aktaracağız.

17 Aralık 2019: Rekabet Kurumu'nun günlük 1,5 milyon TL'lik cezası başladı:

Google ve Rekabet Kurumu görüşmelerde devam ederken, kesilen cezanın uygulama süresi de başladı. Rekabet Kurumu, Google talep edilen düzenlemeleri yapana kadar geçen her geçen gün için 1,5 milyon TL ceza kesecek. Bu ceza yıllık bazda 547,5 milyon TL'ye denk geliyor.

17 Aralık 2019: Samsung, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı:

Samsung'un 17 Aralık gündüz saatlerinde başlayan iddialara cevabı akşam saatlerinde geldi. Samsung, Türkiye akıllı telefon sektöründe faaliyet göstermeye devam edecek. Firmanın bütün 2020 model cihazları da daha önce olduğu gibi Türkiye'de satışa çıkarılacak.

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