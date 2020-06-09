Samsung Türkiye'den Ece Seçkin'li Sürpriz Video

Sık sık ünlü isimlerle tanıtım videoları çeken Samsung, bu kez de Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ece Seçkin'le iş birliği yaptı. Başarılı şarkıcıyla kısa bir video hazırlayan Samsung Türkiye, 13 Haziran'da yeni bir gelişme olacağını belirtiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tüketici elektroniği grubundaki ürün gamı ile gerçek anlamda milyonlara hizmet ediyor. Bununla birlikte Samsung, artan rekabette ürünlerini ön plana çıkmak için ünlü isimlerle de sık sık reklam çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sizlerle geçtiğimiz dönemlerde paylaştığımız haberlerimizde, Samsung'un dünya starları ile çektiği tanıtım videolarından bahsetmiştik. Samsung şimdi yeni bir video daha hazırladı ancak şirket bu kez, Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden bir tanesi olan Ece Seçkin'le iş birliğine gitti. Daha da önemlisi Samsung, bu iş birliğinde mevcut bir ürününü tanıtmaktan ziyade yeni bir sürprizin yaklaşmakta olduğunu duyurdu.

Samsung Türkiye'nin Ece Seçkin'le birlikte çektiği videonun gizem dolu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü zaten fazlasıyla kısa olan videoda yalnızca Seçkin'in "13 Haziran'ı bekle." dediğini görüyoruz. Ece Seçkin ayrıca, bu süreçte Instagram ve TikTok üzerinden "#Acayipiyi" konu başlığının takip edilmesi gerektiğini de söylüyor.

Samsung Türkiye'nin Ece Seçkin'li yeni videoda Galaxy A serisine göndermede bulunuyor. Hatta videonun sağ üst tarafında bulunan Galaxy A71 ibaresi de dikkatlerden kaçmıyor. Görünüşe göre Samsung, 13 Haziran'da Galaxy A serisi ile ilgili yeni bir sürpriz ortaya çıkaracak. Ancak bunun ne olduğunu öğrenmek için cumartesi gününe kadar beklememiz gerekiyor.

Samsung Türkiye'nin Ece Seçkin'le çektiği video