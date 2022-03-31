Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S22'ye ve en yeni tablet serisi Tab S8'in Türkiye fiyatlarına zam yaptı.

Samsung, 2022 yılına hızlı bir başlangıç ile 9 şubat günü gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi Galaxy S22 serisini ve Tab S8 serisi tabletlerini tanıtmıştı. Teknoloji severlerin ilgiyle takip ettiği Unpacked etkinliğinde şirket aynı zamanda pek çok yeni teknolojisini de tanıtmıştı.

Ardından ön siparişe açılan ve fiyatları açıklanan Galaxy S22 serisi, Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç model ile karşımıza çıkmıştı. Sunduğu yeniliklerle, donanımıyla ve tasarımıyla beğeni toplayan seri, tahmin edeceğiniz üzere Türkiye fiyatıyla bizleri üzmüştü. Bugünse zaen yüksek olan fiyatlara bir de zam geldi.

Samsung Türkiye'de fiyatlar güncellendi

Galaxy S22 serisinin fiyatları Mart ayının başında açıklanmış; Galaxy S22 Ultra'yla 25 bin TL'ye varan fiyatlar haliyle tepki toplamıştı. Gelen son zamlar ile birlikte en yüksek fiyat 29 bin TL seviyesini gördü.

Aynı zamanda Tab S8 serisinde de fiyatlara zam geldi. Tabletlerde de 10 bin ile 15 bin TL arasında değişen fiyatlar, 18 bin TL'ye kadar çıktı.

Samsung Galaxy S22 ve Tab S8 serisinin yeni fiyatları

Galaxy S22 serisi

128 GB Galaxy S22

Eski fiyat: 14.499 TL

Yeni fiyat: 15.999 TL

Eski fiyat: 14.499 TL Yeni fiyat: 15.999 TL 128 GB Galaxy S22+:

Eski fiyat: 18.999 TL

Yeni fiyat: 21.999 TL

Eski fiyat: 18.999 TL Yeni fiyat: 21.999 TL 256 GB Galaxy S22+ :

Eski fiyat: 19.999 TL

Yeni fiyat: 22.999 TL

: Eski fiyat: 19.999 TL Yeni fiyat: 22.999 TL 128 Galaxy S22 Ultra:

Eski fiyat: 22.999 TL

Yeni fiyat: 25.999 TL

Eski fiyat: 22.999 TL Yeni fiyat: 25.999 TL 256 GB Galaxy S22 Ultra:

Eski fiyat: 23.999 TL

Yeni fiyat: 26.999 TL

Eski fiyat: 23.999 TL Yeni fiyat: 26.999 TL 512 GB Galaxy S22 Ultra:

Eski fiyat: 24.999 TL

Yeni fiyat: 28.999 TL

Tab S8 serisi