Samsung, 2022 yılına hızlı bir başlangıç ile 9 şubat günü gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi Galaxy S22 serisini ve Tab S8 serisi tabletlerini tanıtmıştı. Teknoloji severlerin ilgiyle takip ettiği Unpacked etkinliğinde şirket aynı zamanda pek çok yeni teknolojisini de tanıtmıştı.
Ardından ön siparişe açılan ve fiyatları açıklanan Galaxy S22 serisi, Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç model ile karşımıza çıkmıştı. Sunduğu yeniliklerle, donanımıyla ve tasarımıyla beğeni toplayan seri, tahmin edeceğiniz üzere Türkiye fiyatıyla bizleri üzmüştü. Bugünse zaen yüksek olan fiyatlara bir de zam geldi.
Samsung Türkiye'de fiyatlar güncellendi
Galaxy S22 serisinin fiyatları Mart ayının başında açıklanmış; Galaxy S22 Ultra'yla 25 bin TL'ye varan fiyatlar haliyle tepki toplamıştı. Gelen son zamlar ile birlikte en yüksek fiyat 29 bin TL seviyesini gördü.
Aynı zamanda Tab S8 serisinde de fiyatlara zam geldi. Tabletlerde de 10 bin ile 15 bin TL arasında değişen fiyatlar, 18 bin TL'ye kadar çıktı.
Samsung Galaxy S22 ve Tab S8 serisinin yeni fiyatları
Galaxy S22 serisi
- 128 GB Galaxy S22
Eski fiyat: 14.499 TL
Yeni fiyat: 15.999 TL
- 128 GB Galaxy S22+:
Eski fiyat: 18.999 TL
Yeni fiyat: 21.999 TL
- 256 GB Galaxy S22+:
Eski fiyat: 19.999 TL
Yeni fiyat: 22.999 TL
- 128 Galaxy S22 Ultra:
Eski fiyat: 22.999 TL
Yeni fiyat: 25.999 TL
- 256 GB Galaxy S22 Ultra:
Eski fiyat: 23.999 TL
Yeni fiyat: 26.999 TL
- 512 GB Galaxy S22 Ultra:
Eski fiyat: 24.999 TL
Yeni fiyat: 28.999 TL
Tab S8 serisi
- Tab S8 128 GB
Eski fiyat: 9.999 TL
Yeni fiyat: 11.999 TL
- Tab S8+ 128 GB
Eski fiyat: 12.999 TL
Yeni fiyat: 14.999 TL
- Tab S8 Ultra
Eski fiyat: 14.999 TL
Yeni fiyat: 17.999 TL