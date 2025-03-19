Samsung, 2025 Teknoloji Seminerleri'nde yapay zekâ destekli yeni TV modellerini ve gelişmiş görüntü ile ses teknolojilerini tanıttı.

Samsung, 2025 Teknoloji Seminerleri'nde yeni yapay zekâ destekli televizyonlarını görücüye çıkardı. Etkinlikte, TV deneyimini daha akıllı hale getiren yapay zeka özellikleri, gelişmiş görüntü ve ses teknolojileri ile cihazlar arasında daha sorunsuz bir bağlantı sunan yenilikler tanıtıldı.

Samsung, 2025 Teknoloji Seminerleri kapsamında yeni nesil yapay zekâ destekli televizyonlarını tanıttı. İşte detaylar!

Samsung’un yeni TV’leri yapay zekâ ile daha akıllı hâle geliyor

Samsung’un 19 yıldır liderliğini sürdürdüğü TV pazarındaki yenilikler arasında Vision AI tabanlı akıllı özellikler de yer aldı. Etkinlikte paylaşılan bilgilere göre Click to Search özelliği, izlenen içerikler hakkında anında bilgi edinmeyi sağlarken Live Translate farklı dillerdeki içeriklerin gerçek zamanlı çevirisini yapıyor. Quick Remote ise akıllı telefonların TV kontrol merkezi olarak kullanılmasına olanak tanıyor.

Yeni televizyon modellerinde NQ4 AI Gen3 işlemci ve 128 yapay zekâ ağı ile desteklenen OLED HDR teknolojisi, daha canlı renkler ve gelişmiş kontrast sunacak şekilde geliştirildi. Neo QLED 4K serisinde ise derin siyahlar ve daha hassas HDR deneyimi sağlamak amacıyla gelişmiş yerel karartma teknolojisi kullanıldığı belirtildi. Aynı zamanda daha önce yalnızca 8K modellerde bulunan AI Motion Enhancer özelliğinin artık 4K TV’lerde de yer aldığı açıklandı.

Samsung, ses teknolojisinde Eclipsa Audio ile yeni bir gelişmeye imza attı. Etkinlikte paylaşılan bilgilere göre, IAMF 3D ses teknolojisi, çevredeki yansımaları analiz ederek daha gerçekçi ve derinlikli bir ses deneyimi sunmak üzere geliştirildi. Aynı zamanda bu teknolojinin Samsung’un en yeni soundbar modelleriyle entegre çalışacak şekilde tasarlandığı ve ev sinema sistemlerinde daha etkili bir ses performansı sağladığı belirtildi.

Frankfurt’taki etkinliğin ardından Samsung’un, yeni TV ve ses teknolojilerini sektör profesyonellerine tanıtmak amacıyla 2025 Teknoloji Semineri’ni Güneydoğu Asya ve Latin Amerika’da da düzenleyeceği duyuruldu. Bu kapsamda bölgedeki uzmanlara ürünleri piyasaya çıkmadan önce deneyimleme fırsatı sunulacağı belirtildi.