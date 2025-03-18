Samsung, OneUI 7 güncellemesinin ne zaman yayımlanacağını sonunda açıkladı. Güncelleme, birkaç haftaya geliyor.

Samsung kullanıcıları aylardır şirketin Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 7’yi bekliyordu. Yeni sürüm, yaşanan birçok erteleme nedeniyle kullanıma sunulamamıştı. Ne zaman çıkacağına dair de bir bilgi yoktu.Neyse ki bu durum bugün değişti.

Güney Koreli teknoloji devi, bugün yaptığı resmî açıklamayla One UI 7’nin kararlı sürümünün ne zaman yayımlanacağını resmen açıkladı. Kullanıcılar, çok yakında yeni güncellemeye kavuşacaklar.

One UI 7 Nisan günü yayımlanacak

Paylaşılan blog gönderisine göre One UI 7 güncellemesi, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü resmen yayımlanacak. Bu tarihte güncellemeyi, geçen senenin amiral gemisi modelleri alacak. S25 serisi gibi yeni modellerde zaten yeni arayüz sunulmuştu.

7 Nisan'dan One UI 7 güncellemesi alacak telefonlar

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Flip7

Samsung ilerleyen dönemde daha fazla Galaxy akıllı telefona ve tablete geleceğini de ekliyor. Bu cihazlar arasında S24 FE, S23 serisi, S22 serisi, S21 serisi Z Fold5, Z Flip5 ve Tab S10 serisi kesin yer alacak. Güncellemenin bu cihazlara tam olarak ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi yok. Kademeli olarak çıkacağını tahmin edebiliriz.

Tabii ki başka cihazların da One UI 7 sürümünü aldığını göreceğiz ancak Samsung’dan onların hangi modeller olacağı konusunda henüz kesin bir bilgi gelmedi. A serisi, M serisi ve daha fazlası için de geleceğini söyleyebiliriz. Bunlar hakkında açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.