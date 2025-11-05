Tümü Webekno
Samsung'un Üçe Katlanabilir Telefonu Kanlı Canlı Karşımızda (Herkesin Hoşuna Gitmeyebilir)

Samsung, 2025 K-Tech Showcase etkinliğinde üçe katlanabilir telefonunu resmî olarak görücüye çıkardı. Peki yeni telefonda ne gibi farklılıklar var?

Samsung'un Üçe Katlanabilir Telefonu Kanlı Canlı Karşımızda (Herkesin Hoşuna Gitmeyebilir)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, 2025 K-Tech Showcase etkinliğinde üçe katlanabilir telefonunu ilk kez görücüye çıkardı. Henüz resmî bir adı olmayan cihaz, sergi alanında cam bir vitrinin arkasında sergilendi. SBS News ve Omokgyo Electronics tarafından etkinlikten paylaşılan yeni video sayesinde, telefonun farklı açılardan nasıl göründüğüne dair artık daha net görüntülere sahibiz.

Videoda cihazın iki ayrı menteşeye sahip olduğu ve kapalı hâldeyken bu menteşelerin solda ve sağda konumlandığını görebiliyoruz. Sol taraftaki menteşe diğerine göre biraz daha geniş tasarlanmış gibi görünüyor. Telefon tam olarak açıldığında, kapak ekranı sağ tarafa kayarken diğer iki panel birleşip 10 inçlik geniş bir ekran oluşturuyor. Yan profilden bakıldığında ise cihazın oldukça ince bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy Z TriFold işte böyle görünüyor:

Cihazın adına dair Samsung'dan herhangi bir açıklama gelmemiş olsa da Galaxy Z TriFold adıyla piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Arka kısımda üçlü kamera sistemi ve LED flaş yer alırken, buradaki tasarımın Galaxy Z Fold 7 modelinden esinlendiği düşünülüyor. Güç tuşu ve ses kontrol butonları telefonun sağ tarafında konumlanmış ve güç tuşuna parmak izi sensörü entegre edilmiş.

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung henüz bu yeni modelin teknik özellikleri ve boyutları hakkında da açıklama yapmadığı için bu konularda net bilgi aktaramıyoruz ama yayımlanan videoda aşağı yukarı ölçüleri görebilmeniz mümkün. Yine de bunların geliştirme sürecindeki prototipler olduğundan nihai üründe farklılık gösterebileceğini belirtelim.

Peki siz Samsung'un üçe katlanabilir telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

