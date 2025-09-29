Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Bir İlke İmza Atabilir

Samsung'un yakında tanıtacağı üçe katlanan telefonundan yeni sızıntılar ortaya çıktı. Cihaz, zoom konusunda Samsung katlanabilir telefonlar için bir ilke imza atabilir.

Katlanabilir telefon satışları konusunda dünyanın en önde gelen firmalarından olan Samsung, yakın zamanda üçe katlanan telefonuyla karşımıza çıkmayı planlıyor. Telefonun 2025 bitmeden tanıtılmasını ve piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Bu bekleme sürecinde de birçok sızıntı görüyoruz.

Şimdi ise Galaxy Z TriFold ismini alması beklenen üçe katlanan telefon hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. TechHighest ve evowizz isimli X kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımda cihazın arayüzünün nasıl olacağını gösteren videolara yer verildi. Ayrıca kamerasıyla da önemli bilgiler geldi.

Çoklu görevler ve 100x zoom

Videolara baktığımızda devasa ekranlı olacak telefonun çoklu görevler konusunda nasıl performans göstereceğini görebiliyoruz. Cihazda One UI’ın nasıl çalışacağı, uygulamalara ana ekranda devam etme gibi tanıdık özellikler gibi şeyleri görebiliyoruz. Samsung’un Internet uygulaması da Galaxy AI etkinleştirilmiş bir şekilde ekranın yalnızca 3’te 1’ini kaplamasıyla dikkat çekiyor. Galaxy AI açıldıktan sonra bile çok fazla ekran alanı kalmasının en önemli noktalardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer videolarda ise arama yanıtlamanın ve arama yapma gibi işlevlerin telefonda nasıl görüneceğini görebiliyoruz. Üçe katlanan cihazın tüm ekranları açık olduğunda aramalar, One UI’’ın çoklu görev kontrolleriyle hareket ettirilebilen bir pencerede yer alıyor.

En dikkat çeken kısımlardan biri ise kamerayla ilgili video. Animasyonların birinde üçe katlanan Galaxy Z TriFold modelinin 100x’e kadar çıkan zoom sunabileceğini görüyoruz. Eğer bu iddia doğru çıkarsa cihaz, katlanabilir Samsung’larda bir ilke imza atacak. Şimdiye kadar Z Fold katlanabilir telefonlarda zoom 3x ile sınırlıydı. Cihazda 200 MP’lik ana kamera yer almasını beklediğimizi söyleyelim. Telefoto sensörüyle ilgili ise maalesef başka detay yok.