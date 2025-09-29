Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Bir İlke İmza Atabilir

Samsung'un yakında tanıtacağı üçe katlanan telefonundan yeni sızıntılar ortaya çıktı. Cihaz, zoom konusunda Samsung katlanabilir telefonlar için bir ilke imza atabilir.

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Bir İlke İmza Atabilir
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Katlanabilir telefon satışları konusunda dünyanın en önde gelen firmalarından olan Samsung, yakın zamanda üçe katlanan telefonuyla karşımıza çıkmayı planlıyor. Telefonun 2025 bitmeden tanıtılmasını ve piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Bu bekleme sürecinde de birçok sızıntı görüyoruz.

Şimdi ise Galaxy Z TriFold ismini alması beklenen üçe katlanan telefon hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. TechHighest ve evowizz isimli X kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımda cihazın arayüzünün nasıl olacağını gösteren videolara yer verildi. Ayrıca kamerasıyla da önemli bilgiler geldi.

Çoklu görevler ve 100x zoom

Videolara baktığımızda devasa ekranlı olacak telefonun çoklu görevler konusunda nasıl performans göstereceğini görebiliyoruz. Cihazda One UI’ın nasıl çalışacağı, uygulamalara ana ekranda devam etme gibi tanıdık özellikler gibi şeyleri görebiliyoruz. Samsung’un Internet uygulaması da Galaxy AI etkinleştirilmiş bir şekilde ekranın yalnızca 3’te 1’ini kaplamasıyla dikkat çekiyor. Galaxy AI açıldıktan sonra bile çok fazla ekran alanı kalmasının en önemli noktalardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer videolarda ise arama yanıtlamanın ve arama yapma gibi işlevlerin telefonda nasıl görüneceğini görebiliyoruz. Üçe katlanan cihazın tüm ekranları açık olduğunda aramalar, One UI’’ın çoklu görev kontrolleriyle hareket ettirilebilen bir pencerede yer alıyor.

En dikkat çeken kısımlardan biri ise kamerayla ilgili video. Animasyonların birinde üçe katlanan Galaxy Z TriFold modelinin 100x’e kadar çıkan zoom sunabileceğini görüyoruz. Eğer bu iddia doğru çıkarsa cihaz, katlanabilir Samsung’larda bir ilke imza atacak. Şimdiye kadar Z Fold katlanabilir telefonlarda zoom 3x ile sınırlıydı. Cihazda 200 MP’lik ana kamera yer almasını beklediğimizi söyleyelim. Telefoto sensörüyle ilgili ise maalesef başka detay yok.

Samsung'un Yeni Bütçe Dostu Telefonları Galaxy A07 ve A17 Türkiye'de: İşte Fiyatları Samsung'un Yeni Bütçe Dostu Telefonları Galaxy A07 ve A17 Türkiye'de: İşte Fiyatları
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

Yeni Kia Sportage Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Can Sıkan Fiyatı

Yeni Kia Sportage Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Can Sıkan Fiyatı

Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirim, Harcadığınızın %20'si İade

Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirim, Harcadığınızın %20'si İade

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim