Samsung, Uygun Fiyatlı 5G Telefonlar Tanıtmayı Planlıyor

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung, 2021 yılı için planlarını yapmaya başladı. Yeni gelen bilgilere göre Güney Kore merkezli teknoloji devi, gelecek yıl ürün portföyüne daha uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlar eklemek istiyor.

Samsung'un tanıtmış olduğu ilk 5G’li akıllı telefon, Şubat 2019 tarihinde gün yüzüne çıkan Galaxy S10 5G modeliydi. Şirket yakın zamanda, amiral gemisi portföyüne çok sayıda 5G telefonu ekledi.

Samsung, amiral gemisi cihazlarının yanı sıra Galaxy A51 ve Galaxy A71 ile orta sınıfa da 5G teknolojisini getirdi. Ancak yeni bilgilere göre Güney Koreli marka, yeni nesil haberleşme teknolojisini bütçe dostu cihazlarda da sunmaya hazırlanıyor.

Samsung'a yakın kaynaklara göre Samsung şu anda, SM-A426B model numarasıyla bilinen 5G’li bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Mevcut model numarası göz önüne alındığında, bu cihaz Galaxy A42 5G'nin uluslararası varyantı olacak gibi görünüyor. Söz konusu telefonunun 2021 yılında lanse edileceğini de belirtmeden geçmeyelim.

Öte yandan 5G bağlantısı tüm bölgelerde mevcut olmadığından, telefonunun LTE varyantının da olması bekleniyor. Cihazın 128GB'lık dahili depolama alanı ile geleceği söyleniyor. Gri, Siyah ve Beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacağı belirtilen cihaz, teknik özellikleri itibarıyla şimdilik gizemini koruyor.

Samsung şu anda ağustos ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğine hazırlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi formatta düzenlenmesi beklenen etkinliğin, 5 Ağustos'ta gerçekleşmesi yüksek ihtimale sahip. Lansmanda; Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Watch 3 ve yeni nesil Galaxy Buds dahil çok sayıda ürün göreceğiz. Samsung ayrıca önümüzdeki yıl Galaxy Fold Lite olarak adlandırılan uygun fiyatlı katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor.