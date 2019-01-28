2018'in En İdeal Amiral Gemisi: Samsung Galaxy Note9

Samsung'un en güncel amiral gemisi olan Galaxy Note9, gerek fiyatı, gerek özellikleri, gerekse tasarımı ile 2018 yılında tanıtılmış amiral gemileri için tüketicilerin beklentilerini en çok karşılayan cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile şirketin phablet segmentindeki amiral gemisi Galaxy Note9’u resmi olarak tanıttı. Samsung, cihaz tanıtılmadan önce gerçekleştirdiği kampanyalar ile beklentiyi bir hayli yukarı çekmişti. Ancak Galaxy Note9’un beklentileri karşılamakta çok da zorlanmadığını söyleyebiliriz.

Galaxy Note9, devasa bataryası, güçlü işlemcisi ve muhteşem kamera performansı ile yılın en dikkat çeken akıllı telefonlarından biri olmayı başardı. Üstelik kablosuz bağlantı ile güçlendirilen S-Pen ve içinde at koşturulası kapasite sunan RAM, Galaxy Note 9 ile ilgili olumlu yorumların daha da artmasını sağlıyordu. Peki Galaxy Note9 gerçekten fiyatının hakkını veren bir akıllı telefon mu? Daha eski bir Galaxy amiral gemisinden yükseltmeye değer mi?

Bazıları bunu inkar etmeye çalışsa da tasarım, bir akıllı telefonun en önemli özelliklerinden biridir. İyi özelliklere sahip ‘çirkin’ bir akıllı telefon tüketicileri kandırmayı başaramıyorken, Nispeten kötü özelliklere sahip ‘şık’ bir akıllı telefon daima bir alıcı bulur. Samsung, Galaxy Note9’da devrimsel bir tasarım değişikliği gerçekleştirmedi. Fakat zaten iyi olan Galaxy Note8’in tasarımını neredeyse kusursuz hale getirerek tüketicilere son derece şık ve etkileyici bir kullanıcı deneyimi sunmuş oldu.

Galaxy Note9, oldukça büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen infinity display ekran tasarımı sayesinde kolay bir kullanım sağlıyor. Üstelik bir hafta içinde cihazlara ulaşması beklenen One UI arayüzü, devasa bir ekrana sahip olan Galaxy Note9’un tek elle kullanılabilir bir akıllı telefon olmasını sağlayacak. 2K UHD AMOLED ekranı ile muhteşem bir görüntü kalitesi sunan cihaz, aynı anda hem film izleyip hem de mesajlaşmanıza imkan sağlıyor.

DxOmark verilerine göre Galaxy Note9, en iyi 3. arka kamera kalitesine ve en iyi ön kamera kalitesine sahip. Yani mobil fotoğrafçılığa önem veriyorsanız Galaxy Note9 alırken iki kere düşünmenize gerek yok. Elbette ki bu sıralama 2019 model amiral gemileri ile değişiklik gösterebilir ancak sonuç olarak 5 ay önce tanıtılan bir akıllı telefondan bahsediyoruz. Bununla birlikte cihaz, 8GB’a varan RAM kapasitesi ve Samsung tarafından geliştirilen Exynos işlemcisi ile bir amiral gemisinden bekleyebileceğiniz performansı rahatlıkla sunabiliyor.

Samsung Galaxy Note9 Teknik Özellikleri

6.4 inç Super AMOLED 2960x1440 18.5:9 Ekran

Android 8.1 Oreo ve Samsung Experience arayüzü

Qualcomm Snapdragon 845 veya Exynos 9810 yonga seti

128 GB/512 GB depolama seçenekleri

2 TB'a kadar MicroSD kart desteği

6 veya 8 GB RAM

12 MP Süper Hızlı Dual Pixel, OIS'li, f/1.5 ve f/2.4 olarak ayarlanabilen diyafram açıklıklarına sahip ana arka kamera

12 MP, OIS'li, f/2.4 diyafram açıklığına sahip, telefoto arka kamera

Otofokus özellikli 8 MP f/1.7 ön kamera

Stereo hoparlörler ve 3.5 mm kulaklık girişi

4000 mAh batarya

IP68 sertifikası

Parmak izi ve Iris tarayıcıları

Samsung, Galaxy Note9 için resmi web sitesinde 6249 TL fiyat etiketi belirlemiş olsa da cihazı 5000 TL’ye kadar inen fiyat etiketleri ile satın alabiliyorsunuz. Muadili amiral gemilerinin 6-7 bin TL’leri bulan fiyatlardan satışa sunulduğunu düşünürseniz Galaxy Note9’un yeni bir amiral gemisi almak için ekonomik açıdan da oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Galaxy Note9, rakiplerine kıyasla çok daha fazla renk seçeneği ve çok daha geniş bir yelpazede koruyucu kılıf seçeneği sunuyor.