Samsung'un Akıllı Yüzük Patenti Çevrimiçi Olarak Sızdırıldı

TV'den akıllı telefona, VR setlerden ses sistemlerine kadar pek çok ürünü kontrol etmenizi sağlayacak Samsung akıllı yüzün patenti ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir patent, Samsung’un giyilebilir teknoloji ürünleri hakkındaki çalışmalarını yeni ürünler ile genişletmeyi düşündüğünü gösteriyor. Patent görsellerinde yer alan ürün ise bir akıllı yüzük.

Patent görsellerine göre söz konusu akıllı yüzük el hareketlerimizi ve jestlerimizi takip eden bir sensöre sahip olacak. Bu dokunmatik sensör sayesinde müzik sistemi, TV, VR seti, akıllı ışıklar gibi ürünleri tek bir parmak hareketiyle kontrol edebileceğiz.

Samsung, akıllı yüzüğün işlevini geliştirmek için üzerine bir de dokunmatik yüzey eklemiş durumda. Bu dokunmatik yüzey, farklı parmak hareketlerinde farklı kontrolleri aktif etmemizi sağlıyor. Örneği akıllı telefonunuzdaki bir uygulamayı yüzük ile açabileceksiniz.

Elbette ki bu görseller yalnızca bir patente ait ve ticari bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği şu an için belli değil. Ancak uygun fiyatlı bir akıllı yüzük, akıllı ev ürünlerini kontrol etmek için tüketiciler tarafından ilgi görebilir.