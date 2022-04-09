Samsung ve Oppo, Özel Bir Çip Serisi İçin İş Birliği Yapacak

Sansumg ve Oppo'nun özel bir çip serisi üretmek için birlikte çalışacağı bildirildi. Bu iş birliğinden doğacak çiplerin, Apple'ın A serisi çiplerine rakip olabileceği ifade ediliyor.

Teknoloji devi Apple, A serisi çiplerinin başarısıyla sık sık gündeme geliyor. A serisi çipler, başarılı performansları sayesinde iPhone’u çoğu kullanıcının vazgeçilmezi haline getiren en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Ancak görünüşe bakacak olursak Samsung ve Oppo’nun, ezeli rakipleri Apple’ın bu başarısında gözü var gibi duruyor. Buna göre Samsung ve Oppo’nun, iPhone A serisi çiplere karşılık olarak özel çipler üretmek için iş birliği yapmayı planladığı bildiriliyor.

Oppo ve Samsung, Apple'ı alt etmek için el ele veriyor

Samsung akıllı telefon birimi yöneticisi Roh Tae-moon, Samsung'un Galaxy serisi modelleri için benzersiz bir çip geliştireceğini söylüyor. Spekülasyonlara göre yeni çipi geliştirmeye yönelik baskının asıl nedeninin ardında ise GPS sorunları ve düşük soğutma performansıyla sık sık eleştirilen Exynos 2200 çipinin yetersiz performansı yatıyor.

Aslında Samsung Electronics'in ARM mimarisini kullanan bir işlemci markası olan Exynos’un önceki serilerinin performansı nispeten iyiydi; ancak son yıllarda Exynos serisi yongaların performansının kullanıcıları pek tatmin etmediği gerçeği, Samsung, MediaTek ve Qualcomm arasındaki farkın giderek açılmasına neden oluyor.

Güney Kore'den gelen raporlara göre Samsung, tam olarak bu sebeple yeni nesil yonga setleri geliştirmeyi planlıyor. Samsung'un başkanı ve MX iş birimi başkanı TM Roh, yalnızca Galaxy serisi akıllı telefonlar için "türünün tek örneği" SoC'ler üreteceğini ifade ediyor. Bununla birlikte yeni yonga setinin, performansı ve enerji verimliliğini artırmaya odaklanması açısından piyasadaki diğer ürünlerden farklı olacağı belirtiliyor.

Rekabet büyüyor

Daha öncesinde Oppo, Find X5 için kendisinin geliştirmiş olduğu ilk görüntü çipi olan Mariana X’i kullanıyordu. DSA'nın yeni altın mimari konseptini ve TSMC'nin 6nm gelişmiş sürecini kullanan, dahası dünyanın en iyi mobil NPU yongası olarak tanımlanan bu çip, Apple'ın A15 yongasının 15.8Tops bilgi işlem gücünü aşarak saniyede 18 trilyon AI hesaplaması gerçekleştirebiliyor. Bu da Samsung ve Oppo iş birliğinde doğacak olan çipin potansiyel olarak oldukça başarılı olabileceği anlamına geliyor.

Bu noktada Samsung ve Oppo da Apple ile doğrudan rekabet etmek istedikleri için iş birliği yapıyor. Öte yandan Xiaomi, Honor ve diğer lider üreticilerin de çipler üzerinde çalışmakta olduğu gerçeği, Android pazarında kıyasıya bir mücadele olduğu anlamına geliyor.