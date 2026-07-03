Samsung, Yapay Zekâ Destekli 2026 TV Serisini Türkiye'de Tanıttı

Samsung, Vision AI Companion teknolojisini daha geniş ürün gamına taşıyan yeni serisini tanıttı.

Samsung Electronics Türkiye, televizyon deneyimini yapay zekâ, yeni nesil ekran teknolojileri ve bağlantılı yaşam odağında yeniden tanımlayan 2026 AI TV serisini Türkiye’de tanıttı.

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Yeni seriyle birlikte Samsung, yapay zekâyı yalnızca görüntü ve ses kalitesini iyileştiren bir teknoloji olarak değil; kullanıcıyı anlayan, içerik deneyimini kişiselleştiren ve televizyonu akıllı ev ekosisteminin merkezine taşıyan bir deneyim katmanı olarak konumlandırıyor.

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Daha kişiselleştirilmiş TV deneyimi

2026 AI TV serisinin merkezinde yer alan Vision AI Companion, kullanıcıların televizyonla daha doğal etkileşim kurmasına, içerikleri daha kolay keşfetmesine ve kişiselleştirilmiş önerilere ulaşmasına olanak tanıyor.

Yeni One UI Tizen platformuyla desteklenen deneyim, 7 yıla kadar yazılım güncelleme desteği ve Samsung Knox güvenlik altyapısıyla tamamlanıyor.

“Televizyon artık eğlencenin, bağlantılı yaşamın ve kişiselleştirilmiş deneyimin merkezi”

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Kıdemli Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy televizyon deneyiminin yapay zekâ ile birlikte yepyeni bir döneme girdiğini belirterek; “Samsung olarak yapay zekayı tek bir cihazın özelliği olarak görmüyoruz, bu teknolojiyle tüm ekosistemimizi birbirine bağlayan bir yaşam deneyimi sunuyoruz. Dünyanın en değerli markalarından ve önde gelen çip üreticilerinden biri olarak en büyük vizyonumuz; Samsung yapay zekâ yaşam yolculuğu ekosistemi. Misyonumuz net; yapay zekâ yolculuğunda kullanıcılara gerçek, güvenilir ve eğlenceli bir yol arkadaşı olabilmek. Samsung olarak temel stratejimiz, akıllı telefondan TV’ye, beyaz eşyadan giyilebilir ürünlere, tabletlerden ekran teknolojilerine, geniş ürün yelpazemizle günün her anında tüketicilerin yanında olan bir ekosistem oluşturmak ve bu ekosistemle tüm kullanıcılarımıza kesintisiz ve uçtan uca bir yapay zekâ deneyimi yaşatmak. Yapay zekâ inovasyonlarının öncü markası olarak bu teknolojinin gücünü herkese ulaştırmaya ve hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Micro RGB ile görüntü kalitesinde yeni referans

Samsung’un 2026 AI TV serisinin en dikkat çeken yeniliklerinden biri olan Micro RGB, gelişmiş arka aydınlatma mimarisi, yüksek renk doğruluğu, gerçek siyah performansı ve yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojileriyle gelişmiş TV deneyiminde yeni bir seviye sunuyor.

R95H, R85H modellerinden oluşan seri; 55 inçten 115 inçe uzanan ekran seçenekleriyle sinema, spor ve oyun deneyimini daha parlak, daha detaylı ve daha gerçekçi hâle getiriyor.