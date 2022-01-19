Samsung, Yeni Çentikli Tabletini Kendi Eliyle Sızdırdı

Samsung’un merakla beklenen yeni tableti Tab S8’e ait olduğu düşünülen bir fotoğraf yanlışlıkla resmi destek sayfasında paylaşıldı.

Dünya devi teknoloji firmaları her ne kadar ürünlerini tanıtıma kadar gizli tutmaya çalışsa da genellikle bu ürünlerin özellikleri ya da görselleri bir şekilde internete sızmayı başarıyor. Bazen de bu sızıntılar firmaların kendi dikkatsizlikleri nedeniyle olabiliyor.

Sızıntı denildiğinde akla ilk gelen markalardan olan Samsung, yine yapacağını yaptı ve henüz çıkmamış bir ürününü resmen kendi eliyle sızdırmayı başardı. Fotoğrafın paylaşıldı yer ise Samsung’un resmi destek sayfası oldu.

“Kullanıcılara ne gerek var kendimiz sızdırırız”

Samsung, kendi sanal asistanı Bixby’e gelecek yeni özellikler hakkında oluşacak muhtemel soruları ve cevaplarını paylaştığı resmi destek sayfasına yeni Bixby özelliklerinin göründüğü bir fotoğraf eklemişti. Fakat fotoğrafı siteye ekleyenlerin gözünden kaçan bir detay Samsung’un yeni tabletini kendi eliyle sızdırmasına sebep oldu.

Paylaşılan fotoğrafta arka tarafta açıkça çentikli bir tablet görünüyordu. Samsung her ne kadar bu fotoğrafı paylaştıktan hemen sonra kaldırsa da pek çok kullanıcı bu fotoğrafı çoktan almayı başardı. Koreli teknoloji devi tarafından sızdırılan fotoğraf geçen ekim ayında ortaya çıkan render görselleri ve aralık ayında ortaya fotoğraflarla neredeyse birebir uyuşması da oldukça dikkat çekti.

Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 11,200 mAh batarya ve S-Pen desteği gibi dikkat çekecek özelliklerle gelmesi beklenen Tab S8 ailesinin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.