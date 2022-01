Galaxy S22'nin Resmi Duvar Kağıtları Ortaya Çıktı

Samsung’un gelenek haline getirdiği telefonun çıkmasından önce duvar kağıtlarının yayınlanması olayı bir kez daha gerçekleşti. Gelmesine çok az bir süre kalan Samsung Galaxy S22 ailesinin resmi duvar kağıtları, orijinal çözünürlüklerinde herkese açık bir şekilde indirmeye paylaşıldı. İndirme linkini aşağıda bulabilirsiniz.

Artık alıştığımız şekilde her sene her markanın yepyeni bir telefon modeliyle karşılaşıyoruz. Alıştığımız bir başka olay ise her sene bu olayı gerçekleştiren markalardan biri olan Samsung’un yeni telefonlarını duyurmadan hemen önce onların resmi duvar kağıtlarını yayınlaması.

Samsung Galaxy S22 ailesinin resmi duvar kağıtları yayınlandı. Aralarından hoşunuza gideceğini düşündüğümüz bu duvar kağıtları, Galaxy S22 serisinden neler bekleyebileceğiniz konusunda bizlere biraz fikir de veriyor. Bu duvar kağıtlarından bazıları, daha önce sızdırılmış görüntülerdekilerle uyuşuyor ancak bazıları yeni ve daha önce yayınlanmamıştı.

Samsung Galaxy S22’nin kendisinden önce çıkan duvar kağıtlarının gerçek çözünürlükteki versiyonlarını indirebilirsiniz

Duvar kağıtlarının arasında canlı, statik ve DeX modu (tabletinizi veya akıllı telefonunuzu harici bir monitöre bağlayarak veya bağlamadan bir masaüstü bilgisayar gibi kullanmanızı sağlayan bir mod) duvar kağıtları bulunuyor.

Samsung Galaxy S22’nin resmi duvar kağıtları, XDA Developers isimli ünlü teknoloji internet sitesi tarafından ortaya çıkartıldı. Bu sebeple fotoğrafların tamamının orijinal çözünürlükteki hallerine ulaşmak için tıklayabileceğiniz XDA Developers sayfasını da buraya bırakalım.

İndirme bağlantısına tıklayarak ulaşabileceğiniz tüm duvar kağıtlarını 2340×2340 çözünürlükte ve hem WEBP hem de JPG formatında indirebilirsiniz. Eğer bir Samsung telefonunuz varsa dahil edilen videoları kilit ekranı animasyonunuz olarak da ayarlayabilirsiniz, statik duvar kağıtları herhangi bir cihazda iyi görünecek şekilde yeterince büyük boyutta ve canlı duvar kağıtları ise herhangi bir akıllı telefon ekranı için fazlasıyla yeterli olan 1440×3088 çözünürlüğe sahip.