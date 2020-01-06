Samsung, Yeni Galaxy S'lerin Ekran Yenileme Hızını Artıracak

Samsung, yeni ürettiği Exynos 990 yonga seti sayesinde ekranlarının yenileme hızını 120 Hz’e kadar yükseltebileceğini belirtiyor. Şirket, bununla birlikte gelecek Galaxy S serisi telefonlarının ekranlarında 120 Hz yenileme hızı sunmayı planlıyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının birçoğu, telefonlarında oyun oynamayı fazlasıyla seviyor. Teknolojinin de gelişmesiyle akıllı telefonlarının kamera ve oyun performansı gibi birçok özelliğini geliştiren üreticiler, son zamanlarda neredeyse taşınabilir bir oyun konsolu hâline gelen telefonların ekranlarını da geliştirmeye başladı. İlk başta cihazlarının kameraları ile birbirleriyle yarışan üreticiler, son zamanlarda ekranlarının yenileme hızıyla rekabet etmeye içerisinde.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki ayın ortalarına doğru gerçekleştireceği UNPACKED etkinliğinde yeni nesil Galaxy S serisi modellerini tanıtmayı planlıyor. Tanıtılacak yeni modelin isminin Galaxy S11 mi yoksa Galaxy S20 mi olacağı konusunda tartışmalar sürerken telefon ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Söylentilere göre önümüzdeki ay içerisinde tanıtılacak olan yeni Galaxy S modelinin ekranı, daha önceki hiçbir Samsung telefonunda görülmemiş bir özelliğe sahip olacak.

Samsung'un yeni Galaxy S cihazının ekranı, 120 Hz yenileme hızıyla gelecek:

Samsung, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Exynos 990 yonga setinin gelecek Samsung modellerinde yüksek ekran yenileme hızlarını destekleyeceğini belirtmişti. Yeni amiral gemisi yonga seti, 120 Hz’e kadar ekran yenileme hızını destekleyecek. Exynos 990’ın yeni bir yonga seti olması ve dolayısıyla Samsung'un yeni Galaxy S modellerinin gücünü bu yonga setinden alması, bu cihazların yüksek ekran yenileme hızlarına sahip olacağını ortaya koyuyor.

Piyasada 90 Hz ekran yenileme hızına sahip birçok akıllı telefon bulunuyor. Yüksek ekran yenileme hızları, ekranın daha yumuşak ve pürüzsüz geçişler yapmasına olanak sağlıyor ve bu görüntü kullanıcıya daha hoş geliyor. Samsung, piyasadaki 90 Hz yenileme hızına sahip telefonların üreticileri olan rakiplerinin karşısına daha yüksek bir ekran yenileme hızı ile çıkmayı planlıyor. 120 Hz ekran yenileme hızı, daha önceki Samsung üretimi hiçbir akıllı telefonda görülmemişti dolayısıyla bu, şirket için de büyük bir yenilik olacak gibi gözüküyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, yeni Galaxy S modellerinde kullanıcılarının ekran yenileme hızını seçebilmelerini sağlayacak. Yani kullanıcı, telefonunun ayarlarından ekran yenileme hızının 60 Hz mi yoksa 120 Hz mi olması gerektiğini kendi belirleyebilecek. Bu durum, kullanıcının kendi zevkine göre ekranı görebilmesini sağlarken aynı zamanda pil kullanımını da kendine göre ayarlayabilmesine imkân verecek.