Samsung, akıllı telefonlardaki kameraları daha küçük hâle getirecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Akıllı telefonlardaki kamera teknolojilerinin gelişimi uzun yıllardır devam ediyor. Kamera teknolojileri geliştikçe kamera lensleri de büyüdü. Bu da günümüzde daha kalıplı, çıkıntı yapan kamera adalarının ortaya çıkmasının yolunu açtı. Samsung şimdi daha küçük, adaları gerektirmeyen kamera teknolojileri üzerinde çalışıyor.

Firmanın All Lenses on Prism (ALoP) teknolojisi, akıllı telefonların büyük kamera adaları olmadan parlak ve net portre fotoğraflar çekmeyi mümkün hâle getirecek. Bu teknoloji sayesinde büyük çaplı lenslerin dikey yerleştirilmesine gerek kalmayacak. Böylece kamera modülünün yükseltilmesine ya da adalara olan ihtiyaç ortadan kalkacak.

Lensler prizma grubu üzerine yatay yerleştirilecek

ALoP teknolojisinde lens grubu, prizma üzerine yatay olarak yerleştiriliyor. Bu da lens çapı arttırılarak görüntü parlaklığını arttırırken, kamera modül yüksekliğinin artmasına ise ihtiyaç duymuyor. Bununla birlikte prizma yüzeyinde bulunan 40 derecelik eğim ve 10 derecelik sensör eğimi sayesinde modül uzunluğu da %22 kısaltılıyor. Bu da daha ince bir kamera çıkıntısı elde etmeyi mümkün kılıyor.

ALoP teknolojisi, 80 mm odak uzaklığı ve f/2.58 lens açıklığı ile düşük ışıkta bile net ve daha temiz portre fotoğraflar çekmeyi sağlıyor. Samsung, bu tasarım sayesinde daha estetik ve ergonomik akıllı telefonlar geliştirilebileceğini ve kalın çıkıntılardan kaynaklanan şikayetlerin önüne geçilebileceğini öne sürüyor.

Telefonlardaki kamera adaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de bu yapıları rahatsız edici buluyor musunuz?