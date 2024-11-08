Apple'ın 2026 yılında piyasaya süreceği iPhone 18 Pro'nun kamera konusunda önemli bir yükseltme sunacağı belirtiliyor.

Apple, iPhone serisinde yıllardır en çok iOS'un güvenliği ve kamera tarafıyla ön plana çıkıyor ve şimdi şirket bu alanda bir başka büyük yenilikle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni gelen bilgilere göre 2026'da piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18 Pro modelleri, değişken diyaframlı lens özelliği ile önemli bir kamera yükseltmesi sunacak.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı bilgilere göre iPhone 18 Pro modellerinde kullanılacak ana kameranın değişken diyaframlı lensi, Apple’ın lens tedarikçileri Sunny Optical ve Largan Precision tarafından sağlanacak. Ayrıca deklanşör tedarikçileri olarak da Sunny Optical ve Luxshare’in görev alması bekleniyor.

Değişken diyaframlı lens ne işe yarayacak?

Değişken diyaframlı lens, özellikle farklı aydınlatma koşullarında daha iyi performans sağlamak adına oldukça değerli. Bu yeni lens, kameranın ortamdaki ışığa göre diyafram açıklığını otomatik olarak ayarlamasına olanak tanıyacak, bu da düşük ışıkta daha net fotoğraflar ve aydınlık ortamlarda daha dengeli görüntüler elde edilmesini mümkün kılacak.

Şu anda iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro modellerinde bulunan sabit ƒ/1.78 diyafram açıklığı, standart bir performans sağlasa da değişken diyafram sayesinde alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlanabilecek. Ayrıca hem arka plan bulanıklığıyla nesneleri daha keskin şekilde ön plana çıkarma hem de manzara gibi geniş çekimlerde daha fazla ayrıntı sunma imkânı verecek.

Apple'ın yeni teknolojiyi kullanacağı iPhone 18 Pro'nun 2026'da piyasaya sürülmesi beklenirken, gelecekte bu seriye dair daha fazla detay öğrenmeyi bekliyoruz.