Samsung, CES 2022 kapsamında geleceğe yönelik yeni vizyonu “Together for Tomorrow”u açıkladı. Bu vizyon, karbon emisyonu ve sürdürülebilirlik gibi dünyanın en büyük sorunlarının çözümü için öncülük ederken, tüketicilere de bağlantılı bir gelecek vadediyor.

CES 2022’de dikkat çeken çıkışlar yapan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, etkinlikler kapsamında yepyeni vizyonu “Together for Tomorrow”u duyurdu. Bu vizyon, şirketin özellikle de sürdürülebilirlik planlarının yeni bir parçası. Geçmişte de buna benzer adımlar atan Samsung, geleceği çok farklı bir yaklaşımla oluşturacak gibi görünüyor. Peki Together for Tomorrow, tam olarak neyi amaçlıyor?

Samsung, Together for Tomorrow vizyonunun hedefini şöyle açıklıyor: Çevresel etkiyi en aza indiren, farklı yaşam tarzlarına hitap eden ve akıllı ev deneyimlerini gerçek anlamda kusursuz hale getirmeyi hedefleyen yeni ürün ve hizmetlerle; daha sürdürülebilir, kişiselleştirilebilir ve bağlantılı bir gelecek inşa etmek. Samsung’a göre bu vizyonun en önemli hususlarından bir tanesi, tüketicilerin ta kendisi…

“Together for Tomorrow, dünyanın en acil sorunlarına çözüm arayanlara öncülük edecek”

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Together for Tomorrow ile dünyanın en acil çözümlerine çözüm arayan iş birliklerine öncülük edilecek. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Jong-Hee Han tarafından yapılan açıklamalarda ise inovasyon vurgusu yapılarak şu ifadelere yer verildi: İnovasyonun olumlu değişimi ne şekilde ortaya koyabileceğini görmek üzere sizlerin bu vizyonun bir parçası olmanız çok önemli. Gelecek için sizlerle çalışacak olmak son derece heyecan verici. Bu gelişmeler, sürdürülebilirliği ürün deneyiminizin bir parçası haline getirirken, yaşamlarımızı da daha sürdürülebilir kılacak.

Samsung’un Together for Tomorrow vizyonu, insanların teknolojik ürünlerle olan ilişkilerine de yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Zira şirket, bu vizyon kapsamında piyasaya sürdüğü ve süreceği ürünlerde farklı yaklaşımlar sergileyeceğini ifade ediyor. Örneğin hem kablosuz hoparlör hem de projeksiyon cihazı olarak kullanılabilen The Freestyle isimli ürün. Şirket, bu ürün ile herkesin sinema salonundaymış gibi bir deneyim yaşayabileceğini, bu sayede CES 2020’de vurgu yapılan “Ekranlar her yerde, ekranlar herkes için” sözünün nasıl hala arkasında durulduğunun görülebildiğinin altını çiziyor.

Samsung’un Together for Tomorrow vizyonu için bahsettiği bir diğer ürün de SolarCell isimli kumandaydı. Aslında bu kumandadan daha önce sizlere bahsetmiştik. Şirketin alanında tek olan ürünü, artık Wi-Fi yönlendiriciler gibi cihazların radyo frekanslarını kullanarak şarj olabiliyor, bu sayede 200 milyon adetten fazla pilin çöp olmasının önüne geçilmiş olunuyor.

Samsung’un sürdürülebilirlik ve yeni bir gelecek inşa etmek ile ilgili adımları yalnızca bunlardan ibaret değil. Şirket, bir süre önce aldığı bir karar ile geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımını ön plana çıkardı. Öte yandan; Samsung 2025 yılına kadar tüm TV'lerinin ve telefon şarj cihazlarının beklemedeyken tükettiği enerjinin sıfıra yakın olmasını sağlayacak. İşte tüm bunlar ile üzerinde çalışılan yeni akıllı ev teknolojileri, Samsung’un nasıl bir gelecek hayal ettiğinin açık bir göstergesi.