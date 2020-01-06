Samsung’un Görünmez Klavyesi Selfie Type Nasıl Çalışıyor?

Samsung, akıllı telefon ve tabletlerde yazı yazmayı çok ileri bir boyuta taşıyor. Şirketin CES 2020 etkinliğinde tanıtmayı planladığı görünmez klavye Selfie Type’ın nasıl çalıştığını gösteren bir video ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefonları ile sektördeki en ünlü ve en güçlü markalardan biri olmaya devam ediyor. Şu sıralar şirket, önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen yeni Galaxy S modelleri ile gündemde olsa da aynı zamanda farklı ürünler üzerinde de çalışıyor. Samsung, Las Vegas’ta düzenlenen ve 7 Ocak 2020’de başlayacak olan CES 2020 etkinliğinde ilginç bir yenilik tanıtmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Samsung, akıllı telefon ve tabletlerde yazı yazmayı çok daha farklı ve kolay hâle getirecek bir özellik duyurdu. Selfie Type adı verilen bu özellik, cihazınızın ön kamerasını kullanarak bir yapay zekâ algoritması sayesinde parmak hareketlerinizi takip ediyor ve sanki elinizin altında bir klavye varmış gibi telefonunuz ya da tabletinize yazı yazabilmenizi sağlıyor. Bu şekilde telefona elinizi sürmeden çok daha kolay bir şekilde yazı yazabiliyorsunuz.

SelfieType nasıl çalışıyor?

Selfie Type, Samsung’un C-Lab ekibi tarafından geliştirilen bir proje. Bu proje, akıllı telefon ve tabletler için sanal bir klavye oluşturuyor ve yazı yazmayı oldukça ilginç bir şekilde çok daha kolay bir hâle getiriyor. Yani Samsung’un yeni projesi, ellerinizin altında görünmez bir klavye oluşturuyor ve bu klavyede yazı yazmak için cihazınıza herhangi bir donanım bağlamanız gerekmiyor.

Samsung Newsroom resmi hesabı, geçtiğimiz günlerde bir video paylaştı. Video, daha önce bahsedilen Selfie Type özelliğinin nasıl çalıştığını gözler önüne serdi. Selfie Type, kullanıcılara sanal bir klavye oluşturabilmek için cihazın ön kamerasını kullanıyor. Yeni özellikle yapay zekâ algoritması sayesinde ön kamera, parmak hareketlerinizi takip ediyor ve bu şekilde cihazın ekranındaki küçük klavyeye dokunmadan hızlı bir şekilde yazı yazabilmeniz sağlanıyor.

Yayınlanan videoda bir yetkili, Selfie Type özelliğini kullanarak Samsung kullanıcılarına bu özellik ile ilgili bir e-posta yazıyor. Proje, yalnızca telefonun ön kamerasını kullanmasından ötürü muhtemelen tüm Samsung cihazlarında kullanılabilecek. Yeni teknoloji ile ilgili detaylar şimdilik kısıtlı olsa da yarın başlayacak olan CES 2020 etkinliğinde Selfie Type teknolojisinin tanıtılması bekleniyor.