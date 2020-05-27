Samurai Shodown Koleksiyonu, Epic'te 1 Hafta Ücretsiz Olacak

Samurai Shodown Neo Geo Collection’ın ilk olarak Epic Games Store’da çıkacağı ve 1 hafta boyunca ücretsiz olacağı belli oldu. Oyun, Epic Games Store’dan bir hafta sonra da Steam’deki yerini ücretli bir şekilde alacak.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini SNK stüdyosunun üstlendiği yeni bir Samurai Shodown koleksiyonu, birkaç hafta içerisinde oyuncularla buluşacak ancak özellikle son iki haftadır verdiği ücretsiz oyunlarla Steam karşısında elini daha da güçlendiren Epic Game Store’un Samurai Shodown için de özel bir anlaşması bulunuyor.

Samurai Shodown Neo Geo Collection, 18 Haziran tarihinde Steam oyuncularıyla buluşacak. Oyun, bir ay sonra 28 Temmuz tarihinde PlayStation 4 ve Nintendo Switch konsollarına çıkış yapacak.

Samurai Shodown, Epic Games Store anlaşması:

Yukarıda da söylediğimiz gibi oyun, Steam’e 18 Haziran tarihinde gelecek ancak Epic Games Store’da bundan bir hafta önce oyuncuların kullanımına bir hafta için tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

Samurai Shodown Neo Geo Collection’ın içerisinde klasik dövüş oyunu serisinin altı Neo Geo oyunu, Samurai Shodown V Perfect’in tam sürümü ve son Neo Geo oyunu olması muhtemel yayınlanmamış bir oyun bulunuyor. Ayrıca her oyunun çevrimiçi modu da var. Geçtiğimiz sene Xbox için de çıkacağı duyurulan oyunun Xbox sürümüyle ilgili şu an için bir bilgi bulunmuyor.

Samurai Shodown sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core i5

Intel Core i5 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB VRAM / AMD Radeon R9 280 3 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB VRAM / AMD Radeon R9 280 3 GB VRAM Depolama: 35 GB

35 GB DirectX: Sürüm 11

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