Samurai Shodown Koleksiyonu, Epic'te 1 Hafta Ücretsiz Olacak

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini SNK stüdyosunun üstlendiği yeni bir Samurai Shodown koleksiyonu, birkaç hafta içerisinde oyuncularla buluşacak ancak özellikle son iki haftadır verdiği ücretsiz oyunlarla Steam karşısında elini daha da güçlendiren Epic Game Store’un Samurai Shodown için de özel bir anlaşması bulunuyor.
Samurai Shodown Neo Geo Collection, 18 Haziran tarihinde Steam oyuncularıyla buluşacak. Oyun, bir ay sonra 28 Temmuz tarihinde PlayStation 4 ve Nintendo Switch konsollarına çıkış yapacak.
Samurai Shodown, Epic Games Store anlaşması:
Yukarıda da söylediğimiz gibi oyun, Steam’e 18 Haziran tarihinde gelecek ancak Epic Games Store’da bundan bir hafta önce oyuncuların kullanımına bir hafta için tamamen ücretsiz olarak sunulacak.
Samurai Shodown Neo Geo Collection’ın içerisinde klasik dövüş oyunu serisinin altı Neo Geo oyunu, Samurai Shodown V Perfect’in tam sürümü ve son Neo Geo oyunu olması muhtemel yayınlanmamış bir oyun bulunuyor. Ayrıca her oyunun çevrimiçi modu da var. Geçtiğimiz sene Xbox için de çıkacağı duyurulan oyunun Xbox sürümüyle ilgili şu an için bir bilgi bulunmuyor.
Samurai Shodown sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB VRAM / AMD Radeon R9 280 3 GB VRAM
- Depolama: 35 GB
- DirectX: Sürüm 11
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM / AMD Radeon RX 480 4 GB VRAM
- Depolama: 35 GB
- DirectX: Sürüm 11