"Koronavirüse Karşı Yerli ve Milli İlaç Ürettik"

Kısa süre önce bazı açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı kullanılan Favipiravir isimli ilacın yerli imkanlarla üretilmeye başlandığını açıkladı. Favicovir, ruhsat işleminden sonra hem Türkiye'de kullanılacak hem ihraç edilecek.

2020'nin ilk günlerinden beri tüm dünyanın bir numaralı gündemi hiç şüphesiz koronavirüs salgını. Üstelik koronavirüs nedeniyle oluşan COVID-19 hastalığına dair henüz mutlak çözüm olan bir ilacın geliştirilememiş olması, işleri daha da zor bir hale getiriyor.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de COVID-19 hastalığına bir çare bulmak için çalışmalar sürdürülüyor. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalar, ülkemizdeki bilim insanlarının koronavirüsle ilgili bir ilaç geliştirmekte olduğunu ortaya koyuyordu. Şimdiyse Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan çok önemli bir açıklama geldi. Bakan Varank, Favicovir isimli ilacın artık yerli ve milli imkanlarla üretildiğini açıkladı.

Türkiye'nin koronavirüse karşı yerli imkanlarla üretmeye başladığı ilaç: Favicovir

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu bünyesinde geliştirilen ilaç, Favipiravir isimli bir ilacın yerli sentezi olarak karşımıza çıkıyor. Atabay Kimya Firması tarafından sentezlenip ruhsatlandırma aşamasına geçilen Favicovir, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli bir yardımcı olacak. Bakan Varank, bu önemli ilacın üretilmesinin hem mutluluk hem de gurur verici olduğunu ifade ediyor.

Bakan Varank tarafından yapılan açıklamalarda Favipiravir isimli ilacın COVID-19'a karşı aktif olarak kullanıldığı ifade edildi. Bu ilacın yerli sentezinin de çok önemli olduğunu belirten Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilacın hemen ruhsatlandırılması talimatını verdiğini söyledi. İlacın ruhsatlandırma işlemi tamamlandıktan sonra Favicovir, hem Türkiye'de kullanılacak hem de yurt dışına ihraç edilecek.

Bakan Varank, koronavirüs salgını Türkiye'ye gelmeden önce harekete geçtiklerini ve "TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu"nu oluşturduklarını ifade ediyor. O dönemlerde 17 farklı projeye başladıklarını söyleyen Varank, Favicovir ilacının da bu projelerden bir tanesi olduğunu vurguluyor. Sanayi ve Teknoloji bakanına göre Türkiye, dünyaya çare olacak çalışmalarda aktif rol alacak.

Favicovir projesinin başındaki isim olan İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güzel, projenin 5-6 hafta önce başladığını ve kendisinin de sürecin bu kadar hızlı tamamlanacağını düşünmediğini ifade ediyor. Dünya genelinde COVID-19'a karşı etkili olan 3-4 ilacın olduğunu ifade eden Güzel, Favicovir'in de bunlardan bir tanesi olduğunu ve ateşi çıkmaya başlayan hastalarda bir etkili olduğunu söylüyor.