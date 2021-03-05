2013 yılında kapanan Turntable.fm, hem orijinal uygulama hem de Turntable.org ile geri döndü. Uygulamanın hem arayüzü hem de kullanıcı deneyimi ise bıraktığı günkü ile neredeyse aynı.

2013 yılında fişi çekilene kadar kullanıcıların kendi radyo istasyonlarını ve DJ setlerini oluşmalarına izin veren bir web sitesi olan Turntable.fm, deyim yerindeyse ölümden dönüyor. Üstelik iki ayrı formatta… Yeni “Turntable” projelerinden ilki, sitenin kurucuları arasında yer alan Billy Chasen’in de katılımı ile orijinal Turntable.fm’in geri dönüşü olacak. İkinci proje ise nisan ayında beta sürümü ile kullanıma sunulacak olan Turntable.org olacak.

İki site de aynı hizmete odaklanıyor olsalar da kullanıcı deneyimleri ve hizmet yöntemleri farklı olacak. Turntable.org, kullanıcılardan bir abonelik ücreti talep edecek ki orijinal Turntable’ın iflas ettiğini düşünürsek bu kesinlikle kötü bir fikir değil. Orijinal Turntable.fm ise en azından şu an için bıraktığı yerden aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Yeniden hayata dönen Turntable.fm'de sanal DJ bilgisayarına bir "GameStop" etiketi yapıştırabiliyorsunuz

Orijinal Turntable.fm uygulamasında sanal bir oda oluşturup, dinleyenleriniz için müzik odaklı bir radyo programı oluşturuyorsunuz. Şu an için Turntable.fm odanızda çalabileceğiniz şarkılar, YouTube’dakiler ile sınırlı gibi görünüyor. Ayrıca henüz çalışmayan bir SoundCloud entegrasyonu da bulunuyor.

Turntable.fm uzun bir aradan sonra geri dönüş yaptığından siteye beklenenin üzerinde bir ilgi bulunuyor ki bu nedenle giriş yaparken “521” hatası ile karşılaşmanız son derece olası. Ayrıca eğer bir şekilde giriş yapabilirseniz karşılaşacağınız Turntable.fm’in, 2013 yılında kullanıcılara veda eden uygulama ile neredeyse aynı olduğunu söyleyebiliriz.

Yine de geliştiriciler, 2021 yılının dinamiklerine uygun bazı yenilikler eklemiş durumda. Bu kapsamda avatarınızda bir maske bulunuyor ve odadaki sanal DJ bilgisayarının üzerine bir GameStop etiketi yapıştırabiliyorsunuz.