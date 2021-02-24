Digital Feed ABX adlı bir test, kısa bir uygulama ile Hi-Fi sesler ile standart sıkıştırılmış sesler arasındaki farkı ayırt edip edemediğinizi ortaya koyuyor. Böylece Spotify Hi-Fi'ya para vermeden önce o seviyede bir kaliteyi algılayıp algılayamadığınızı görebiliyorsunuz.

“Kalite tutkunu” pek çok müziksever, kayıpsız bir ses kalitesi için Tidal ya da Deezer gibi çevrimiçi müzik servislerini tercih ediyor. Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisi olan Spotify ise odyofilleri de platformuna abone yapabilmek için yıl sonuna kadar Spotify Hi-Fi hizmetinin yayına gireceğini duyurdu.

Normal şartlarda Spotify, veri kullanımını optimize etmek için ses dosyalarını sıkıştırılmış halde cihaza indirir ve onları cihazdaki uygulamada çözümleyerek kullanıcıların müzik dinlemesini mümkün kılar. Bu yöntem, mobil internet kotasının Spotify tarafından sömürülmesini engellese de sıkıştırma işlemi, ses kalitesinde bir miktar kayba neden olur.

Spotify Hi-Fi'a abone olmadan önce Hi-Fi sesleri ayırt edip edemediğinizi kontrol edin

Spotify, mobil uygulamasında maksimum 320 Kbps, web sürümünde ise 256 Kbps yayın yapabiliyor. Düşük bit hızlarında sıkıştırılmış ses dosyalarında ses kalitesindeki düşüş bariz olsa da 256 Kbps yayın söz konusu olduğunda buradaki ses kaybını her kulağın fark etmesi çok da mümkün değil.

Digital Feed ABX adlı bir test, Spotify Hi-Fi’ya para vermeden önce kulağınızın kayıpsız bir ses ile 320 Kbps ses arasındaki farkı ayırt edip edemediğini test ediyor. Dolayısı ile bu testi kullanarak Spotify’ın standart Premium aboneliği ile Hi-Fi aboneliğini karşılaştırabildiğiniz söylenebilir. Bakalım kulağınız da sizin kadar Hi-Fi kaliteye duyarlı mı?

Test sırasında Digital Feed ABX, size 5 farklı şarkıyı A, X ve B seçenekleriyle dinletiyor. Amaç, X seçeneğindeki ses kalitesinin A seçeneği ile mi yoksa B seçeneği ile mi aynı olduğunu tespit etmek. Dinlediğiniz şarkıyı dilediğiniz gibi başa alıp 5 saniye ileri ya da geri sarabiliyorsunuz. Ayrıca A, X ya da B butonlarına tıklayarak şarkıyı karşılaştırmalı olarak da dinleyebiliyorsunuz. Kararınızı verdiğinizde X=A ya da X=B seçeneklerinden birine tıklayıp en alttaki “Next” butonuna tıklayarak bir sonraki şarkıya geçiyorsunuz.

Beş şarkının tamamını eşleştirdiğinizde karşınıza kısa bir sonuç ekranı çıkıyor ve Spotify Premium yerine Spotify Hi-Fi aboneliğini tercih edip etmemeniz gerektiğini bu ekrana bakarak anlayabiliyorsunuz. Sonuçta hepimizin kulağı seslere karşı aynı duyarlılığa sahip değil ve bunu kabul etmek zor olsa da bazılarımız Hi-Fi ses ile standart sesi ayırt edemiyor.

Dürüst olmak gerekirse testi kendim gerçekleştirdiğimde kayıpsız ses ile sıkıştırılmış sesi ayırt etmekte epey zorlandım. Elbetteki bunda kullandığım kulaklığın (Sennheiser HD 4.40) da etkisi bulunuyor. Gerek test sırasında bir fark hissetmemem gerekse test sonucunda yalnızca yüzde 56 doğruluğa ulaşmam nedeniyle kulaklarımın Hi-Fi desteklemediğini(!) ve Spotify Premium’un en azından benim için yeterli olduğunu söyleyebilirim.

Peki siz kayıpsız ses ile sıkıştırılmış ses arasındaki farkı ne kadar ayırt edebildiniz? Sonuçlarınızı yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.