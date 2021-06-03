AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sanatçılara pandemi desteği olarak 275 milyon TL'lik bir destek verileceğini açıkladı. Bu destekten binlerce sanatçı ve tiyatrocu faydalanabilecek.

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin gerçekleştirdiği MKYK toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Çelik'in açıklamalarına göre sanatçılara pandemi desteği verilecek. Desteklerden binlerce sanatçı yararlanabilecek.

Ömer Çelik, yaptığı açıklamada müzisyenlerin seslerini duyduklarını belirterek verilecek olan desteğin miktarını açıkladı. Çelik, "31 bin sanatçıya 250 milyon TL'ye ulaşan destek verilecek" ifadelerini kullandı. "Müzik Susmasın" projesinin devam ettiğini de belirtti.

Müzisyenlere destek açıklaması

Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından "Pandemi çerçevesinde çeşitli tedbirler alınıyor. Burada istiyoruz ki herkes olumlu etkilensin. Bu çerçevede çeşitli sektörlere Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla destek devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçı, tiyatrocu ve müzisyenlere verdiği destek önemlidir. 'Müzik Susmasın' projesi kapsamında bu destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor.

Müzisyen arkadaşlarımıza destek sürecektir. Tüm sanatçı arkadaşlarımızın mesajlarını aldığımızı, seslerini duyduğumuzu ifade etmek isterim. Tiyatrolarımıza verilen destek önemli. Şimdiye kadar 37 milyon destek sağlandı. 1 Temmuz - 20 Eylül tarihleri arasında 25 milyon turne desteği olacak." sözlerini kullandı.

Toplam destek 275 milyon TL

Son günlerde özellikle sosyal medyada sanatçıların durumu ile ilgili olarak çok sayıda paylaşım yapılıyordu. Kademeli normalleşme sürecinde tiyatroların ve sinemaların durumu tartışma konusu olurken müzisyenlere destek verilmesi konusu da sık sık gündeme geliyordu.

Yapılan açıklamaya göre toplamda 31 bin müzisyene, toplam 250 milyon TL'lik bir destek paketi sunulacak. Tiyatrolara da 1 Temmuz - 20 Eylül tarihleri arasında 25 milyon TL'lik turne desteği sağlanacak.