Türkiye'de Pandemide Kaç Kişinin 'Milyoner' Olduğu Açıklandı

Dar gelirlileri iyice yoksullaştıran COVID-19 pandemisi, Türkiye’nin milyoner sayısını artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre pandemi sürecinin ülkemizde başladığı Mart 2020’deki milyoner sayısı, bu yılın aynı dönemine kadar %35 yükseliş yaşadı. Böylelikle ülkemizdeki milyoner sayısı, 332 bin 94’e yükseldi.

COVID-19 pandemisi, dünyada ekonomik anlamda birçok değişime sebep oldu. Bazı sektörler batmanın eşiğine gelirken kimisi hiç olmadığı kadar aktif oldu. Bu değişimler tabii ki ülkemize de yansıdı. Ülkemizdeki yatırımcı ve girişimciler pandemiyi iyi değerlendirmiş olacak ki Türkiye’nin milyoner sayısı, büyük oranda arttı.

Ülkemizdeki milyonerlerin sayısı, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana %35 arttı. Dar ve orta gelirli vatandaşların çoğunun geçim sıkıntısı çektiği 1 yıllık süreçte milyoner sınıfına giren vatandaşların sayısı ise 332 bin 94’e yükseldi.

Pandemide 85 bin 958 kişi milyoner oldu

2020 yılında ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, ilk dönemde dünya ekonomisini derinden sarstı. Türkiye’de milyonlarca vatandaş çalışamaz, dolayısıyla geçinemez hale geldi. Bu durum hâlâ farklı boyutlarda da olsa sürse de ortaya çıkan verilere göre pandemi, herkes için o kadar da kötü geçmedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre Türkiye’deki milyonerlerin sayısı, pandeminin başlangıcından bu yana 85 bin 958 kişilik artış gösterdi.

Hesabında en az 1 milyon lira bulunan vatandaş sayısı 2020 yılının mart ayında 246 bin 136 iken bu sayı, 2021 yılının aynı döneminde 332 bin 94’e ulaştı. Milyonerlerin toplam serveti ise 552 milyar lira artarak 2 trilyon 99 milyar 361 liraya çıktı. Türkiye’nin %20’lik en zengin kısmının gelirinin, %20’lik en yoksul kısmın gelirine oranı şu anda 7,8. Yaklaşık 17 milyon kişi, aldığı sosyal yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor. Buna karşın ülkenin milyoner sayısı da servetleri de hızla artıyor.