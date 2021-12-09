Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Ay'a İniş Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de Bakanlığın 2022 yılı bütçesinin sunumunda Ay'a sert iniş yapmak için çalışmaların hızlandırıldığını açıkladı. Türkiye, 2023 yılında Ay'a sert iniş gerçekleştirmeyi planlıyor.

9 Şubat 2021’de Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nı açıklamıştı. Program kapsamında Cumhuriyetin 100. yılında, yani 2023’te Ay’a ilk temas gerçekleştirmek ilk hedefken 10. ve son hedef, bir Türk vatandaşını uzaya göndermekti. Bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan Türkiye’nin uzay planları hakkında yeni bir açıklama geldi.

Bakan Varank, TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştirdi. Varank, sunumu sırasında Türkiye’yi uzay yarışına hazırladıklarını kaydederek şu ana kadarki bazı gelişmelerden ve planlardan bahsetti. Bakan’ın açıklamaları şu şekildeydi:

Ay'a sert iniş çalışmaları hızlandırıldı:

“Türk mühendis ve teknisyenlerinin tasarladığı araçla Ay'a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Uzayda ateşleyeceğimiz hibrit roket motorunun testlerini sürdürüyoruz. Türkiye Uzay Ajansı’nın asıl misyonu Milli Uzay Programı’ndaki projelerin koordinasyonunu sağlamaktır. Bu kapsamda belirlediğimiz hedeflere yönelik çalışmalar, 1,9 milyar liralık bütçeyle yatırım programına dahil edildi.”

Elektrikli araçlar için batarya fabrikasının temeli atılacak:

Varank, Milli Uzay Programı’nın yanı sıra elektrikli araçlar için batarya çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Bakan, dünya devi FARASİS ile yapılan iş birliği sayesinde yakın zamanda Gemlik’te bir batarya fabrikasının temelinin atılacağını duyurdu. Ayrıca, Meclis’te görüşülen kanunun yasallaşmasıyla birlikte şarj altyapılarının süratle ülkeye kazandırılacağını ifade etti.