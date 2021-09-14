Şarja Takılı Bırakılan Powerbank, Patlayarak Evi Ateşe Verdi

Bugün İstanbul’daki bir evde şarj olmak üzere bırakılan bir powerbank, patlayarak evi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülse de daire, hızla yayılan alevler nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

İnsanların cebinde patlayan elektronik cihaz haberlerini duymuşsunuzdur. Bir akıllı telefonun neden olacağından daha büyük ölçekli bir patlama bugün yaşandı. Cihaz neyse ki sahibinden oldukça uzaktı. Ancak patlamanın saçtığı kıvılcımlar evde yangına neden oldu.

Bugün İstanbul’da meydana gelen olayda şarja takılı halde bırakılan bir powerbank, boyutuna göre oldukça büyük bir patlamaya neden oldu. Powerbank’ten saçılan kıvılcımlarla alev alan daire ise kullanılmaz hale geldi.

Kıvılcımlar kısa sürede yangına dönüştü:

Bugün saat 12.00 sularında İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki bir dairede, prize bağlı halde bırakılan bir powerbank patladı. Patlamanın gücüyle üzerinde bulunduğu koltuk yastığını küle çeviren powerbank, etrafa saçtığı kıvılcımlarla evde yangına sebep oldu.

Patlamayla etrafa saçılan kıvılcımlar; kolay yanan perde, örtü gibi eşyalara denk gelmiş olacak ki kıvılcımlar kısa sürede alevlere dönüştü. Çevre sakinlerinin fark etmesiyle bölgeye itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da, dairede birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

Patlayan powerbank’in hangi marka olduğunu bilmiyoruz. Zaten şu anda tanınacak halde olduğunu da sanmıyoruz. Ancak bu olayın vesilesiyle hatırlatmış olalım; telefonlarınızda sahte bataryalar kullanmak ya da nereden çıktığı bilinmez powerbank’ler kullanmak, her zaman bu tip patlamalara neden olmasa da bu olasılığı yaratır.