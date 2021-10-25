SAUMMT Mühendislik Günleri, 25-26 Ekim’de Düzenlenecek

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenecek Mühendislik Günleri, 25-26 Ekim’de üniversite öğrencileri ve başarılı isimleri bir araya getirecek.

Ülkemizdeki tüm üniversitelerde eğitim yeniden başladı. Çoğu üniversite güz döneminin ortasına gelmişken üniversite kulüpleri, öğrencileri hedefledikleri kariyere sahip, onlara yol gösterebilecek isimlerle buluşturan etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden biri de Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Topluluğu tarafından gerçekleştirilecek.

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Topluluğu, öğrencileri 25-26 Ekim tarihlerinde sektörün ulusal ve uluslararası şirketlerden önemli isimlerle bir araya getireceği Mühendislik Günleri’ni düzenliyor. Etkinlik, 25 Ekim Pazartesi günü 14.00 – 17.00 saatlerinde ve 26 Ekim Salı günü 14.00 – 17.00 saatlerinde Kongre Merkezi Salon 1’de gerçekleşecek iki ayrı oturumla düzenlenecek.

Etkinliğe katılacak isimler:

Pazartesi günkü oturumda Brisa’dan Geliştirme Mühendisi Ali Poyraz, SIEMENS’ten Yazılım Mühendisi Muhammed Güngör ve HUAWEI’den Kıdemli İletişim Yöneticisi Vahit Bora yer alacak. Salı günüyse TÜMOSAN’dan Kıdemli Tasarım Mühendisi A. Serdar Bayram, Wartsila’dan Teknik Müdür Fırat Özdemir ve Ford OTOSAN’dan Üretim Teknolojisi Mühendisi Tarık Kaşlı bulunacak.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Günleri etkinliğine katılmak için bu bağlantıda yer alan formu doldurmanız yeterli.