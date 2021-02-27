Sauron'un Karanlık Kulesi Valheim'a Taşındı

Yüzüklerin Efendisi'nde gördüğümüz dev yapı Karanlık Kule, bir oyuncu tarafından Valheim dünyasında tüm ihtişamıyla oluşturuldu. Kule, ücretsiz bir şekilde indirebilmeniz için NexusMods üzerinde de paylaşıldı.

Son günlerin en popüler oyunu haline gelen Valheim, sunduğu özgürlükle Minecraft'ın bile tahtını zedelemeye oynuyor. Keşif ve hayatta kalmaya odaklanan oyun, şubat ayının başında çıkış yapmasına rağmen milyonlarca oyuncunun yaratıcılığını konuşturduğu bir platform haline dönüştü.

Bugünse en baştan bir yapı yaratmak yerine var olan kurgusal bir yapıyı Valheim dünyasına taşıyan bir oyuncuyla tanıştık. Bu oyuncu, Yüzüklerin Efendisi dünyasındaki Karanlık Kule'yi, Barad-dûr'u Valheim'e taşımayı başardı. Kule, devasa boyutuyla oyun dünyasındaki yerini aldı.

Karanlık Kule, Valheim dünyasına taşındı:

Yukarıdaki videodan inceleyebileceğiniz Valheim'daki Karanlık Kule, tepesindeki gözü de gördüğümüz film karelerine müthiş bir benzerlikle yer veriyor. Karanlık Kule'yi Valheim'da kendi gözleriyle görmek isteyenler de bu haritayı NexusMods üzerinden ücretsiz olarak indirebilirler.

Elbette Karanlık Kule'nin oyun dünyasına kusursuz bir şekilde taşındığını gören oyuncular, kuleyi yapan oyuncudan diğer Yüzüklerin Efendisi yapılarını da yapmasını istedi. Oyuncu, diğer yapıları yapmak konusunda ne düşünüyor bilemiyoruz. Fakat bu yapıların aynı oyuncu tarafından olmasa da gelecekte başka yaratıcı oyuncular tarafından sunulacağına eminiz.

Yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamanızı sağlayan Valheim, bu ay başında çıkmış olmasına rağmen 3 haftalık bir süreç içinde üç milyon satışı aşmayı başardı. Iron Gate tarafından geliştirilen oyun, şirketin açıklamasına göre 2021 yılı içinde yeni içerikler edinmeye devam edecek ve umuyoruz ki en yakın zamanda erken erişim aşamasından çıkış yapacak.