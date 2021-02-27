Frogwares'den Açıklama: Steam'den The Sinking City Almayın

The Sinking City'nin geliştiricisi Frogwares, Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile oyunun şu an Steam'de yer alan versiyonunun kendilerine ait olmadığını söyledi. Geliştirici şirket aynı zamanda bu versiyonun satın alınmasını önermediklerini ifade etti.

2019 yılında oyun severlerin karşısına çıkan ve o dönemden bu yana hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine ulaşan The Sinking City, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One ve PC'de oynanabilir durumda. Bu ayın başlarında PS5 için yenilenmiş bir versiyon ile de oyuncuların karşısına çıkan oyun, şimdilerde geliştirici ve dağıtıcı şirketler arasında yaşanan sorunlar ile gündemde.

The Sinking City'nin geliştiricisi Frogwares ve dağıtımcısı Nacon arasında yaşanan sorunların kaynağı ise Frogwares'in dağıtımcı Nacon'un sözleşmede yer alan kurallar çerçevesinde ödemelerini yapmadığını açıklayarak sözleşmeyi feshetmesine dayanıyor. Nacos ise bu iddiaları kabul etmiyor. Bu anlaşmazlıkların gölgesinde Frogwares, PS5 için oyunun hem geliştiricisinin hem de dağıtıcısının kendileri olduğunu ifade ediyor.

'Oyunun Steam'de satılan versiyonunu almayın':

Bu olayları takiben Frogwares, oyunu Steam üzerinden satın alanları ve alacakları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Steam'de yer alan oyunun kendilerine ait olmadığını söyleyen şirket, oyunculara bu oyunu almalarını önermediklerini ifade etti. Frogwares'in Twitter hesabından yapılan açıklama aynı zamanda oyunun Steam sayfasında da yer alıyor. Şirket, konuyla ilgili yakında daha fazla açıklama yapacak.

The Sinking City ile ilgili tek problem bu değil. Oyunun PS5 sürümünün dağıtıcısı ve yasal sahibi Frogwares ancak PS4 sürümünü oynayan oyuncular, PS5 için ücretsiz yükseltme alamıyor. Bunun sebebi ise Nacon ile devam eden yasal süreçler olarak gösteriliyor. Oyunun PS4 ve PS5 sürümleri farklı kimliklere sahip olduğu için, oyuncular ücretsiz yükseltme yapamıyor.