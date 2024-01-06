Yurt dışında başarılı olmuş bilim insanlarının Türk Savunma Sanayii'nde çalışması için YÖK ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Beyin göçü, özellikle son yıllarda Türkiye'de çok daha büyük bir sorun halinde gelmeye başladı. Eğitimini tamamlamış ya da kariyerinde önemli noktalara gelmiş pek çok kişi, iş imkânlarının yetersizliği ya da olumsuz çalışma koşulları nedeniyle ülkemizden ayrılarak nitelikli iş gücünün gerilemesine neden oldu.

Beyin göçünün görmezden gelinemeyecek kadar büyük bir sorun hâline gelmesiyle birlikte hükûmet kanadından da konuyla ilgili hamleler gelmeye başladı. Son olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Uluslararası Bilim İnsanlarının Üniversitelerde ve Savunma Sanayii Şirketlerinde İstihdamına Yönelik İş Birliği Protokolü imzaladı. Peki bu protokol, tam olarak ne işe yarayacak?

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YÖK'ün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaya göre protokol, uluslararası akademisyenlerin savunma sanayii alanında Türkiye'de çalışabilmeleri ve küresel bilginin akademi ve sanayiye aktarılması amacı ve yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerinin Türkiye'ye kazandırılması, savunma sanayii sektöründe uluslararası bilim insanlarının görevlendirilmesi, akademisyenlerin bilgi ve yetkinliklerinin ortak araştırma ve geliştirme projeleriyle savunma sanayisine kazandırılması hedefiyle imzalandı.

YÖK'ün benzer protokollere imza atarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün temin edilmesini sağladığını ifade eden YÖK Başkanı Erol Özvar, konuyla ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Nitelikli uluslararası bilim insanlarının üniversitelerimizde görev almasını önemsiyoruz"

"Ülkemizde, 169 üniversitede tüm alanlarda yaklaşık 1500 doktoralı uluslararası bilim insanının istihdam edildiği dikkate alındığında, savunma sanayiimizin daha büyük bir beşeri sermayeden istifade etme olanağı bulacağı açıktır. Ayrıca, bu sayede, üniversite-savunma sanayii sektörü arasındaki yakın ilişkiler için yeni bir açılım sağlanacak. Yeni protokolle, savunma sektörünün ihtiyaç duyduğu uluslararası bilim insanlarının istihdam edilmesi için üniversitelerimize öneride bulunabileceği gibi üniversitelerin de istihdam ettikleri uluslararası bilim insanlarının savunma sektöründe görevlendirilmesi için ilgili sektöre teklif götürebilecek. İşbirliği hem savunma sanayisine hem de yükseköğretim sistemine önemli bir katkı sağlayacaktır.

Üniversitelerimizin uluslararası saygınlığının ve görünürlüğünün artması için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bu anlamda, nitelikli uluslararası bilim insanlarının üniversitelerimizde görev almasını da önemsiyoruz. Savunma sanayii sektöründe istihdam edilme imkânının verilmesiyle birlikte üniversitelerimizin bu alandaki nitelikli uluslararası araştırmacılar için çok daha cazip bir hale geleceğini değerlendiriyoruz."

Yurt dışında başarılı çalışmalara imza atmış bilim insanlarının çalışmalarına Türkiye'de devam ederek bilgi ve tecrübelerinden faydalanılacağını belirten Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Protokol, savunma sanayi ekosistemi ve akademisyenler arasında oluşturacağına emin olduğum sinerji, ürünlerimizin ihraç edilmesi noktasında da yeni bakış açıları sağlayacak ve sektörümüzün ekonomideki kaldıraç etkisini destekleyecektir."

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