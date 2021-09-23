BluTv'nin sevilen serilerinden Saygı'nın ikinci sezonu yayınlandı. Kadroya dahil olan isimlerle merak yaratan yeni sezon, bu akşamdan itibaren yeni bölümleriyle BluTv'de.

İlk sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkacağı haberiyle büyük heyecan yaratan BluTv dizisi Saygı, yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni toplamıştı. Behzat Ç.'den tanıdığımız Ercüment Çözer karakterini yeniden ekranlara taşıyan seri, ilk sezonun ardından yeni sezon haberiyle de izleyicilerini sevindirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda karşımıza çıkan ve heyecanı yükselten gerilim dolu fragmanların ardından, bugün saat 19.00'dan itibaren Saygı 2 BluTv'de yayınlandı. Eğer seriyi takip ediyorsanız ve aktif bir üyeliğiniz varsa, dizinin ilk bölümünü BluTv'de izleyebilirsiniz.

Yeni karakterler açıldı:

Saygı'nın ikinci sezonuna dair en çok merak yaratan konulardan biri seriye dahil olan yeni karakterler olmuştu. Damla Sönmez ve Sarp Akkaya'nın dahil olduğu başarılı dizide ilerleyen bölümlerde karşımıza neler çıkacak, kestirmek güç. Ancak yalnızca fragmanlara bakarak bile tansiyonu yüksek bir sezon olacağını söylemek mümkün.

Ülkemizde dizi konusunda en yüksek başarıyı elde ettiğimiz türlerin suç ve polisiye olduğunu son yıllarda özellikle çevrimiçi yayın platformlarında karşımıza çıkan yeni dizilerle bir kez daha görmüştük. Saygı da bu yolda ilerleyen yapımlardan biri ancak gidişatı yeni sezon belirleyecek diyebiliriz. Tüm bölümleri izleyip bir karar verebilmemiz için ise biraz daha beklememiz gerekecek çünkü Saygı'nın yeni sezon bölümleri bir hafta arayla gelecek.

Eğer Saygı'nın yeni sezonunun ilk bölümünü izlediyseniz bizimle yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın, şimdiden keyifli seyirler!